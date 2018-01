Hockeyprofilen Kjell Nilsson död: "En sorgens dag"

Kjell Nilsson har under sin karriär varit ordförande för svenska hockeyförbundet mellan 2002 och 2004. Under sina år som aktiv hockeyspelare spelade han bland annat med Bofors (numera BIK), och senare även AIK och Rögle. Den senare klubben blev han sedermera ordförande i och var så under många år, innan han år 2009 lämnade arbetet inom ishockeyn.

– Det är en sorgens dag. Våra tankar går främst till Kjells närmaste anhöriga, hustru och barn, som förlorat en livskamrat och fader. Kjell har gjort oerhört mycket för Rögle BK och svensk ishockey och kommer för alltid att minnas som en god ambassadör för oss i Rögle BK, säger Rögles ordförande Håkan Eriksson till klubbens hemsida.