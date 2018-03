Inga ändringar i något av lagen – så ställer Örebro och Karlskrona upp i ödesmatchen

► Hockeypuls på App Store ► Hockeypuls på Google Play

(+) MATCHRAPPORT: Ödesmatch i Behrn arena – följ Örebro–Karlskrona här

Det är faktiskt inga som helst förändringar i något av lagen till kvällens match. Undantaget är att Johan Wiklander går in i Örebros fjärdekedja, men å andra sidan gick han in där mitt under matchen mot Färjestad i stället för Tyson Spink. Nu väljer tränaren Niklas Sundblad att starta så.

Även Karlskrona har oförändrat lag jämfört med senast och har en helt skadefri trupp till förfogande.

Örebro

Målvakter: Eero Kilpeläinen (Axel Brage).Backpar: Ari Gröndahl, Jonathan Andersson – Nick Ebert, Victor Bartley – Daine Todd, Linus Arnesson – Viktor Ekbom.Kedjor: Anton Hedman, Joakim Andersson, Jeremy Williams – Jere Sallinen, Tom Wandell, Sakari Manninen – Daniel Viksten, Christopher Mastomäki, Marcus Weinstiock – Kalle Olsson, Tylor Spink, Johan Wiklander. Extraforward: Tyson Spink.

Karlskrona

Målvakter: Johannes Jönsson och Johan HolmqvistBackpar: Mattias Karlsson, Bobbo Petersson – Cory Murphy, Daniel Gunnarsson – Henrik Nilsson, David Printz – Victor Aronsson.Kedjor: Konstantin Komarek, Joel Kellman, Carl Persson – Joachim Rohdin, Morten Madsen, Marcus Paulsson – Mattias Guter, Dennis Svensson, Emil Lundberg – Filip Cruseman, Kristoffer Söder, Emil Larsson. Extraforward: Joseph Jonsson.