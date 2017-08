Joakim Anderssons succédebut – gjorde första poänge efter mindre än fem minuter i Örebros storseger

Det dröjde ett år extra. Men sedan smällde det redan i andra bytet.

Matchklockan visade 4.30 när Marcus Weinstock tryckte in pucken i numerärt överläge efter ett backskott från höger, av nyförvärvet Jonathan Andersson. Med på isen och i uppbyggnaden av powerplayspelet: Joakim Andersson, som fick en andraassist på målet.

För den nu 28-årige centern, med över 200 NHL-matcher för Detroit Red Wings på meritlistan, var torsdagskvällens match den första match över huvud taget sedan våren 2016 och den första någonsin för Örebro Hockey dit han värvades förra sommaren. Andersson missade hela debutsäsongen på grund av en höftskada som krävde operation. Nu fick han chansen direkt i Örebros första powerplay i försäsongsturneringen i tyska Köln, mot arrangörslaget Kölner Haie, tillsammans med kedjekompisarna Weinstock och Libor Hudacek, Andersson och Glenn Gustafsson.

Något enormt intryck gjorde Joakim Andersson förvisso inte under matchen – konstigt vore kanske annat efter så lång frånvaro från matchspel – men Örebro vann ändå matchen med 5–1 efter att ha gått upp till 3–0 via 2–0 av Hudacek i slutet av första perioden och 3–0 av Gustav Backström i början av andra. Det var backens första mål över huvud taget i A-lagssammanhang, ett stenhårt skott från blålinjen om letade sig in bakom stockholmaren Gustaf Wesslau i Kölnkassen.

Kölns kanadensiska stjärna TJ Mulock reducerade med fem minuter kvar av andra perioden och spräckte därmed Eero Kilpeläinens nolla i finländarens debut mellan Örebros stolpar. Men närmare kom aldrig hemmalaget. I stället avgjorde Weinstock med ännu ett mål sex minuter före slutsignalen.

Vem som låg bakom det? Joakim Andersson förstås.

I numerärt underläge pressade han högt i Kölns zon, och stressade loss pucken till Weinstock, som dundrade in 4–1 rätt upp i krysset bakom Wesslau. Och i efterhand tilldelades han en assistpoäng även för det målet, sedan det visat sig att han var på pucken innan den letade sig fram till Weinstock.

Bara drygt en minut senare fastställde Gustaf Franzén slutresultatet till 5–1, ett mål som lettländaren Rodrigo Abols fick en andraassist på – hans första poäng i Örebrotröjan.

Örebro fortsätter försäsongsturneringen i Köln med match mot SHL-konkurrenten Rögle på fredagskvällen, 20.00 (en match som Sporten precis som torsdagens drabbning direktsänder i webb-tv). Ängelholmslaget vann sin första match i turneringen, mot schweiziska Lugano, med 2–1 på torsdagseftermiddagen. Örebro avslutar turneringen mot just Lugano på lördag eftermiddag. Det är oklart om Joakim Andersson kommer att spela även i de båda matcherna.