Johan Tornbergs superhyllning till Glenn Gustafsson: "Personen vi ser är unik"

3–2 efter straffar och två efterlängtade poäng för Örebro Hockey. Och på det ett spel som gladde Johan Tornberg.

– Vi pratade om att vi ville se saker i dag och vi fick ut saker som vi ville se framöver också. Fantastiskt roligt att se hur killarna pratat och gått ihop sig, och hur de gör det. Otroligt viktigt för oss att få en seger efter fyra förluster.

Kan du precisera det ni ville få ut?

– Jag kan tyvärr inte göra det, för det är gruppen som pratat om det. Så jag har ingen aning.

Samtidigt passade Tornberg på att hylla motståndarna, Skellefteå.

– Det är ett otroligt starkt spelande och skickligt lag vi möter. Enorm respekt för deras sätt att spela och hantera matcherna, men jag tycker vi klarade av det rätt bra. Vi hade några lägen emot oss som kunde bli läskiga. 2–2 olyckligt som touchar på ”Huddas” klubba och in, men den tar han tillbaka sedan med räddning på friläge och två mot en där i andra som han gjorde en jätteräddning.

– Sedan hade jag kanske velat se lite mer skott från oss i numerärt överläge, men i övrigt hade vi ett bränsle som vi ska bygga vidare på i gruppen. Jag är otroligt stolt och glad över att grabbarna verkligen tar sig an matchen som de gör. Med den skicklighet vi möter också så är jag jätteglad över att vi får vinna igen.

Men kvällens kanske största glädjeämne var junioren Glenn Gustafsson, 18, som åter tog för sig på isen. Och drog av rungande applåder från läktarplats gång på gång, inte minst tack vare sitt fysiska spel. Gustafsson röstades också fram till matchens lirare med hela 51 procent av rösterna. Och Johan Tornberg, ja han höll inte igen när han fick frågan om ynglingens insats.

– Jag tycker att det är jättekul att se alla de yngre spelarna. Även Skellefteå har med sig några yngre som kommer in och river upp i SHL och har ett engagemang. Och det är inte bara att de är unga spelare, utan de är duktiga också. Jag tycker de håller en enorm tävlingsnivå och Glenn håller en jättehög sådan, precis som Skellefteås spelare som kommer in och får visa upp sig. Jag är otroligt glad att en sådan spelare kan kliva fram och göra det under den här perioden. Han är 18 och vi vet inte hur länge han orkar, men det verkar som att han har hur mycket energi som helst att klara av det.

– Men nummer ett i hela hans sätt att vara är hans personlighet. Spelet kommer i efterhand, för personen vi ser varje dag är unik.

På vilket sätt?

– På alla sätt som människa. Han har ett riktigt tjurhjärta. Har sällan skådat en spelare och yngling som offrar sin kropp som han vill göra, på olika sätt. Det är väl det man kan kalla för tävlingsnivå. Jag är jätteglad att han har det där. Han smittar av sig som yngre spelare brukar göra på de äldre. Det är det som är fascinerande. Kul att se.

