Johan Wiklander: "Får inte chansa och släppa lägen från ingenting"

Örebro kunde inte följa upp vinsten senast mot Skellefteå utan föll med uddamålet mot Växjö, 2–3. Johan Wiklander fann dock ljuspunkter men konstaterade samtidigt att en hel del behöver bli bättre.

– Det är svårt att känna sig glad nu, men det är en okej match. Inte mer. Vi gör lite för mycket misstag som straffar sig mot Växjö och det är ett för bra lag för det. Samtidigt är det en jämn match hela vägen in så det känns surt nu. Men vi måste upp lite till för att vi ska vinna hockeymatcherna.

Det känns som det är lite konstiga mål ni släpper? Någon långpuck som blev till ett öppet läge och så?

– Ja, precis. Det är just de här avvägningarna att vi inte får chansa och släppa till sådana lägen från ingenting som de får göra mål på, när vi ändå spelar så pass bra att det står 2–2 med tio minuter kvar. Så det är klart att det känns lite surt, men det kan hända och gjorde så i dag. Bara att ta nya tag mot Malmö i övermorgon och försöka vinna där.

Greg Squires pratade senast om er nya spelstil, att ni ligger lite högre upp och stressar. Kan det baklängesmålet vara en del i att ni är så pass högt upp?

– Nej, det tycker jag inte utan jag känner att när vi ligger lite högre och pressar så blir det lättare att få fart med sig hem. Det är mer specifika detaljer i just de lägena där det blivit fel. Själva spelet tycker jag att vi ska fortsätta med och det tycker väl alla. Att det här är ett steg framåt de två matcherna som varit nu, med fart och mer eget spel.

Och just det aggressiva spelet resulterade i det 1–0-mål som Wiklander själv stod för i den första perioden.

– Ja, exakt. ”Frazze” (Gustaf Franzén) gör det jättebra som vinner tekningen och får med sig pucken och går ner bakom mål. Och i stället för att ta ner den i hörnet vrider han bara in den framför och både jag och Adolfsson går in och hugger på pucken och till slut går den in, säger Wiklander.

– Det är sådana mål vi prata om att vi måste få lite fler av. Att få lite enklare mål om man säger så, bara in med puckarna och hugga in dem och inte behöva spela klapp, klapp varje mål. För det blir svårt.

Med facit i hand när du vaknar i morgon ser du tillbaka på två bra matcher här efter jul?

– Ja, absolut. Hur surt det än är nu så känns det som att vi är på rätt spår och vi gjorde en jäkla match mot Skellefteå och en okej här i dag. Men det känns ändå som ett steg framåt jämfört med matcherna innan.

Vad behöver ni jobba på för att kunna plocka fler poäng?

– Vi måste jobba på en hel del tycker jag. Men framför allt få fast puckarna lite mer och ha lite längre anfall för att skapa mer tyngd i deras anfallszon. Och självklart minimera misstagen, sedan försöka få till fler mål i powerplay. Vi pratar ju om enkla mål och returer och sådant. Skönt om vi kan få göra några mål där och få med oss energi av det.

Johan Wiklander drogs med ljumskproblem före uppehållet, men är nu kvitt skadan.

– Ja, det känns bättre och bättre. Det var lite tungt när jag kom tillbaka från skadan kändes det som, men det känns bättre i benen för varje dag så det är skönt.

Och han tror på ett bättre Örebro i framtiden också vad gäller att plocka poäng.

– Ja, absolut. Det tror jag stenhårt på och det känns som att vi är på rätt väg.