Klart: Örebro värvar tuffe forwarden från Luleå

Efter 256 matcher i Luleåtröjan i SHL och efterföljande slutspel är sejouren i Luleå över för Anton Hedman meddelade klubben under torsdagen då parterna kommit överens om att bryta avtalet mellan sig.

Det medförde att Hedman var fri att gå till en ny klubb och enligt NSD är det redan klart med en ny klubb.

Uppgifter till tidningen gör nämligen gällande att Hedman har skrivit på för Örebro Hockey.

Och kort senare gick Örebro själva ut med att de förstärker laget genom att ta in den 31-årige forwarden som noterats för 4 mål och 3 assist på 36 matcher den här säsongen.

– I Anton får vi in en karaktärsspelare som alltid ger hundra procent. I det läget som vi befinner oss i just nu känns det väldigt bra att få in en spelare som Anton. Anton kommer att ansluta till laget under dagen och spela kvällens match mot Malmö, säger sportchefen Niklas Johansson till klubbens hemsida.