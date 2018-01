Mardrömsdebut för målvakten i magsjukt Örebro Hockey – blev förnedrat när Malmöforward skrev historia

Örebro kom ut starkt, fick råg i ryggen av att klara av ett tidigt numerärt underläge och satte hård press på Malmö. Gästernas målvakt Oscar Alsenfelt fick jobba ordentligt.

När Örebro fick chansen med en man mer på isen small det – direkt. Det tog åtta sekunder innan Jere Sallinen drog till. 1–0 satt klockrent i vänstra krysset efter 8.01.

Örebro fortsatte att föra spelet, men förmådde inte att omsätta sitt övertag i målmässig utdelning. I stället blev laget stenhårt straffat i numerärt underläge. Örebro, som är känt för att vara betydligt mer skickligt i spel fyra mot fem än tvärtom, fick se sin ledning bytas mot underläge.

Nichlas Hardt hittade nätet vid båda tillfällena. Efter 14.20 avslutade dansken ett mönsteranfall. När 18.44 var spelat slog forwarden in en retur förbi en chanslös burväktare i Axel Brage och tog Malmö upp i förarsätet.

När pucken släpptes i den andra perioden stod en SHL-debutant mellan stolparna. Isak Mantler hade ersatt en, precis som förstemålvakten Eero Kilpeläinen, magsjuk Axel Brage. 19-åringen fick sämsta tänkbara start. Redan efter 1.26 utökade Daniel Zaar ledningen. 3–1 satt distinkt i nättaket.

Örebro styrde och ställde. Malmö riktade in sig på kontringar och gjorde livet jobbigt för inbytte Mantler. Hemmalaget skapade rejält med tryck i två numerära överlägen. Bland annat missade Daniel Viksten ett öppet mål. Oscar Alsenfelt stod för massvis av fina räddningar.

Efter ungefär 13 minuter slet Marcus Weinstock sig loss, dribblade bort en Malmöback och sköt klockrent i ribban.

Bortalaget var betydligt mer effektivt än vad Örebro var. Då 18.44, precis som vid 2–1-målet i den första perioden, avverkats ställde Malmö om snabbt. Kim Rosdahl sköt direkt. 4–1.

I den tredje perioden var Örebros ork som bortblåst. Nichlas Hardt fullbordade sitt hattrick efter endast 2.58. Forwardens tredje mål i powerplay, för övrigt.

Resterande del blev en avslagen historia. Malmö kontrollerade händelserna medan ett alltmer uppgivet Örebro hade svårt att komma till möjligheter.

Med 14.07 på klockan skrevs däremot en form av historia. Nichlas Hardt sköt efter att ha plockat upp en misslyckad passning. Pucken letade sig upp i nättaket bakom Isak Mantler. Det var första gången sedan den 14 januari 1999 som en Malmöspelare gjorde fyra mål i samma match. Då var det Marcus Thuresson som hängde fyra pytsar i mötet med Björklöven.

Malmö jagade ytterligare mål. Närmast kom Daniel Zaar, men Mantler svarade för en elegant räddning med plockhandsken på forwardens straffslag.

Örebros tränare Niklas Sundblad var ytterst besviken över utfallet. Men oroade sig ännu mer över en annan sak.

– Vi har magsjuka som går i laget. Flera spelare har spytt under matchen. Vi måste få alla friska och krya och redo för matchen mot Färjestad på lördag, sa han till C More.

Örebro Hockey, som inkasserade sin tredje förlust i rad, ligger kvar på elfte plats och står på 43 poäng. Malmö Redhawks tar klivet upp över kvartsfinalstrecket. Skåningarna är sexa med sina 64 poäng.

Matchfakta

Örebro Hockey–Malmö Redhawks 1–6 (1–2, 0–2, 0–2)

Första perioden: 1–0 (8.01) Jere Sallinen (Tom Wandell, Sakari Manninen, spel fem mot fyra), 1–1 (14.20) Nichlas Hardt (Johan Olofsson, Daniel Zaar, spel fem mot fyra), 1–2 (18.44) Nichlas Hardt (Fredrik Händemark, Daniel Zaar, spel fem mot fyra).

Andra perioden: 1–3 (1.26) Daniel Zaar (Rhett Rakhshani), 1–4 (18.44) Kim Rosdahl (Fredrik Händemark, Lars Bryggman).

Tredje perioden: 1–5 (2.58) Nichlas Hardt (Fredrik Händemark, Daniel Zaar, spel fem mot fyra), 1–6 (14.07) Nichlas Hardt.

Skott: 41–35 (19–10, 11–10, 11–15).

Utvisningar: Örebro: 5x2. Malmö: 5x2

Domare: Daniel Winge och Patric Bjälkander.

Publik: 4 907 (Behrn arena).

David Flatbacke-Karlsson