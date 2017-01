Mustonens mål dömdes bort – då sänktes Örebro Hockey av örebroaren: "Jag kan inte säga emot det"

Tio matcher i rad utan seger i full tid. På lördagen drabbade Örebro Hockey, hårt pressat i botten, samman med ett formstarkt Linköping i Behrn arena.

– Vi måste få stopp på deras fart, och se till att använda vår egen, sade Örebros tränare Niklas Sundblad till C More före nedsläpp.

Linköping kom ut starkast. Spelade böljade fram och tillbaka, men det var östgötarna som skapade de bästa möjligheterna. Linköping tog även ledningen – genom en örebroare. Efter 7.12 av den första perioden drog Gabriel Carlsson till. Backen, som nyligen representerade Sverige i JVM, överraskade Julius Hudacek fullständigt. Carlssons skott letade sig förbi Örebromålvakten, som såg ut att ha fri sikt.

– Jag vet inte riktigt hur det gick till, men jag fick till ett hårt skott. Skönt att det gick in, sade Carlsson till C More i paus.

(C More): Känns det speciellt att göra mål i Örebro?

– Klart att det är så lite grann. Jag har ju familj och vänner på läktaren.

Örebro tog över skeendet under de sista minuterna av perioden. Laget testade Linköpings skicklige målvakt Jacob Johansson flera gånger om.

– Vi måste komma upp i intensitet, sade assisterande tränaren Niklas Eriksson.

Linköping dominerade i den andra perioden till stora delar. Tvingade Hudacek att göra massvis av fina räddningar. Örebro hade, i mångt och mycket, svårt att sätta press på sina motståndare. Men efter 14.43 jublade hemmalaget. Joel Mustonen tryckte dit en retur efter att Glenn Gustafsson avlossat från nära håll. Målet dömdes dock bort. Michael Haga bedömdes störa Johansson på ett oschysst sätt i målgården.

– Jag kan inte säga emot det (domslutet) när jag får se det nu. "Micke" var rejält inne i målgården, sade Mustonen, och fortsatte:

– Vi måste studsa upp i den tredje perioden och gå vidare från det här. Vi behöver gå mer mot kassen.

Så var matchen: Läs ikapp NA:s liverapportering!

Örebro försökte bygga press i den sista perioden. Fick en hel del kvalitativa lägen. Däremot behöll Linköping sitt övertag. Gästerna kunde ha avgjort matchen. Med elva sekunder kvar stoppade Johansson Gustafssons jätteläge. Gabriel Carlssons mål blev kvällens enda. Linköping höll undan. Vann med 1–0.

– Den tredje perioden tar vi med oss rent anfallsmässigt. Vi har något att bygga på. Vi har förändrat en del i försvarsspelet och behöver bli bättre på att flytta puck snabbare. I period ett och två hade vi oerhört svårt att komma ur egen zon, sade Örebros assisterande tränare Petri Liimatainen efter slutsignalen.

Förlusten var Örebro Hockeys femte på de sex senaste matcherna. Laget har inte vunnit i full tid sedan den 1 december 2016 då Leksand besegrades i Behrn arena. Örebro ligger på tolfte plats och står på 36 poäng efter 34 omgångar. Leksand och Rögle, som ligger på de två sista platserna som innebär direktkval för fortsatt överlevnad i SHL, är tre respektive nio poäng bakom Örebro.

Topp 3:

1: Glenn Gustafsson

Det smäller där junioren drar fram. Fullständigt orädd, har vuxit i SHL-kostymen snabbt.

2: Gustaf Franzén

Skapar lägen åt både sig själv och medspelarna. Finurlig.

3: Julius Hudacek

Borde kanske ha tagit skottet från Gabriel Carlsson men höll Örebro kvar i matchen i andra perioden.

Jury: Henrik Brändh och Lasse Wirström.