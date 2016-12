Ny förlust – Örebros mörka december fortsätter: "Med lite flyt hade vi kunnat ta en poäng"

Straffsegern mot Skellefteå på annandagen gav bara tillfällig lättnad.

På onsdagen förlorade Örebro Hockey igen – och nu har laget bara tagit två poäng på senaste sex matcherna. När spelarna lämande isen efter onsdagskvällens 3–2-förlust mot Växjö hördes spridda burop och busvisslingar från läktarplats.

Örebro var i underläge efter två perioder, hämtade upp till 2–2, men föll till slut ändå efter att Liam Reddox satt avgörande målet knappt sex minuter från slutet.

– Med lite flyt tycker jag att vi kunde ha tagit en eller två poäng. Moralen är bra, vi jobbar på. Men Växjö är ett stabilt och bra lag, På 60 minuter så är Växjö ett lite starkare lag än vi var. De vann många närkamper och spelade lite bättre med pucken, tycker jag. Samtidigt visade vi prov på bra moral, och vi hade en poäng med sex minuter kvar. Det var ett litet slumpartat mål där de lyfter ut en puck ur egen zon och två av våra spelare går på den och det blir en två mot etta där pucken precis letar sig över mållinjen. säger assisterande tränaren Niklas Eriksson till Cmore.

Det var Erik Josefsson som tog tillvara på Örebroförsvarets misstag och tog in pucken till vänster i offensiv zon, och spelade den diagonalt genom zonen till Reddox som ur riktigt dålig vinkel på något sätt lyckades få in pucken via Julius Hudaceks vänstra skridsko.

Örebros kvitteringsmål i tredje peridoen kom i powerplay, en spelform där Örebro haft svårt under årets säsong men som Eriksson styrt upp sedan han kom in i tränarstaben. Glenn Gustafsson spelade in pucken till Libor Hudacek som väggspelade med Michael Haga i slottet och kunde lägga in den i öppet mål bakom överspelade Växjömålvakten Viktor Andrén.

– Jag tycker inte att det beror på mig som person, utan det är spelarna. Det finns en individuell skicklighet i det här laget. Att powerplay går i stå ibland, så är det för alla lag och nu har vi fått igång det igen även om jag tycker att powerplay som helhet i dag inte var på den nivå som vi skulle ha kunnat spela på, säger Eriksson.

– Att vi gjorde ett mål var bra, det gav oss en poängchans, men jag tycker att vi kan lyfta powerplay jämfört med den här matchen ytterligare.

Örebro Hockey fick annars en drömstart på mathcen när Johan Wiklander krigade in 1–0 redan efter 1.47, efter att Gustaf Franzén gått köksvägen och lagt in pucken framför mål. Tuomas Kiiskinen kvitterade dock mindre än två minuter senare, och gav sedan Växjö ledningen i slutet av första perioden, men efter en mållös mittperiod avgjordes allt

Marcus Weinstock utgick med skadekänning redan i mitten av första perioden, och spelade sedan inget mer. Han ersattes av junioren Jacob Bjerselius.

Örebro spelar redan på fredag igen, borta mot Malmö.

Topp tre

1. Julius Hudacek

Totalt överspelad och utan hjälp av sina backar på åtminstone två av tre mål. Höll Örebro kvar i matchen i början av andra perioden där Växjö hade 11–2 i skott på mål fram till powerbrejket.

2. Michael Haga

Fick större förtroende än på länge, och tackade med en läcker assist till Libor Hudaceks kvitteringsmål i tredje perioden. Kunde lika gärna ha skjutit själv där, men la tillbaka pucken vilket gav öppet mål.

3. Gustaf Franzén

Fjärdekedjan inledde matchen lysande, anförd av en spelsugen Franzén som totalt dock inte ens fick spela åtta minuter. Varför matchas han så snålt, Tornberg?

Jury: David Hellsing och Jonas Brännmyr