Örebro reste sig efter raset – Mustonen hjälte i förlängning: ”Det börjar sitta”

Joel Mustonen hade i den andra perioden mycket vackert satt 2–0 till Örebro sedan han tagit vara på en felpassning från Karlskronabacken, Guldsmedshyttesonen Mattias Karlsson, för att sedan lyfta pucken upp i nättaket.

– Jag och Martin (Johansson) har väldigt bra forechecking där. Jag håller väl på att vinna pucken två gånger och andra gången har jag tur nog att få friläge och jag tycker väl det ser ut som målvakten läser finten lite men jag hittar nån lucka där just under ribban. Skönt att se den gå in, säger Mustonen.

Dessförinnan hade Mustonen skottpassat fram till Johan Wiklanders 1-0 i den första perioden och i den andra dominerade Örebro fullständigt, samtidigt som Karlskrona inte tilläts skapa några heta chanser. Gästernas försvarsspel imponerade.Med andra ord såg det lugnt och tryggt ut. Men på mindre än två minuter i tredje perioden tappade Örebro allt.

Först gick Mattias Guter köksvägen och tryckte in reduceringen och drygt en minut senare kvitterade Karlskrona sedan Petr Zamorsky misslyckats med att hålla kvar pucken i anfallszon varpå hemmalaget vände spelet blixtsnabbt. Ett två mot ett-läge resulterade i att Emil Lunderg fann Joachim Rohdin som i sin tur fann målet. Och den trygga ledningen försvann all världens väg för Örebro och matchen gick sedermera till förlängning.

– Klart det är lite segt. Det är något som fattas efter matchen känns det som när vi har dem där vi har dem efter andra perioden där vi totaldominerar sista fem tio minuterna. Då ska vi kunna stänga matchen bättre än vad vi gör i dag. Så lite segt för Karlskrona är ett av lagen vi vill jaga ikapp. Det blev dyrbart till slut att vi slarvar lite i tredje, säger Mustonen.

Örebro samlade ihop sig i förlängningen och där tog det bara 28 sekunder innan just Mustonen avgjorde sedan han tagit tillvara på en retur på Martin Johanssons skott – hans andra mål för kvällen och den tredje poängen.

– Klart det är jätteskönt. Speciellt när jag ser mig själv som en målskytt och det är en stor del av mitt spel, men det har gått lite segt i år. Har väl inte samma snitt som i fjol även om jag känner att jag har bättre förutsättningar rent fysiskt. Så det är kul att det börjar lossna. Jag har ett självförtroende jag inte haft på hela säsongen.

Han fick sedan frågan om det känns som spelarna börjat hitta sina roller i laget.

– Ja så är det väl. Det tog väl ett tag efter tränarbytet innan vi fick koll på allt vi skulle göra. Det är ganska mycket ändringar vi har gjort i spelet. Men nu börjar det sitta och det syns i resultatet och vårt sätt att spela. Tycker vi hjälper varandra ganska så bra. Vi vet vad vi ska göra och hur, säger Mustonen.

Vid tre poäng hade Örebro krympt avståndet till just Karlskrona, just nu tia på sista åttondelsfinalplatsen, till sex poäng. Men ”bara” två och dessutom en pinne till Blekingelaget gör att avståndet ligger på åtta poäng. Å andra sidan ökade Örebro avståndet till Leksand under kvalstrecket sedan dalalaget förlorat borta mot Färjestad. Nio poäng skiljer inför mötet lagen emellan i Leksand på lördag. Seger där och Örebro tar ett stort steg mot nytt SHL-kontrakt.

Topp tre

1. Joel Mustonen. Glödhet matchen igenom. Två mål och en assist talar sitt tydliga språk. Är i zonen - äntligen.

2. Johan Motin. Örebros defensiv har gått från utskälld till hyllad. Johan Motin har en stor del i det. Hittat sin roll perfekt.

3. Johan Wiklander. Påpassligt framme och styrde in 1-0. Rev och slet matchen igenom. Mycket hjärta hos veteranen.

