Örebro riskerar hamna i ingenmansland: "Hoppas givetvis att vi fortfarande har en chans uppåt"

Efter att Örebro Hockey bara tog en trepoängare på 14 matcher mellan den 18 november och den 4 januari har laget nu tagit poäng i sex av de sju senaste. Senast en pinne i 3–2-förlusten, efter förlängning, hemma mot Rögle på lördagskvällen.

Något som gjort att avståndet ned till fel sida kvalstrecket mot hockeyallsvenskan vuxit till åtta poäng. Men avsaknaden av trepoängare – Örebro har tagit poäng i 20 av 36 matcher den här säsongen men bara tagit tio vinster under ordinarie tid – gör att laget alltjämt har långt upp till slutspelsstrecket. Brynäs, närmast över strecket, har förvisso spelat två matcher mer än Örebro men är hela åtta poäng före.

De allt större avståndet uppåt och nedåt gör att säsongen riskerar att dö tidigt för Örebro i år, allt mer talar för att laget precis som i fjol blir ett av de två som inte får spela vidare efter grundserien.

– Det är som du säger, det är lite marginaler uppåt och nedåt. VI ska tugga vidare och vi hoppas givetvis att vi fortfarande har en chans uppåt. Vi har ju tagit poäng i sex av de sju senaste nu, men vi behöver ta fler trepoängare, säger Joakim Andersson.

Den 28-årige centern, som gjort 232 NHL-matcher och som spelade i Tre Kronor så sent som i höstas, är liksom laget i stort inne i en bra fas just nu. Mot Rögle låg han bakom båda målen med tekningsvinster till vänster i offensiv zon. 1–1-målet styrde han in själv, efter skott av Gustav Backström, 2–1-målet dunkade Kalle Olsson in.

– Tekningar i offensiv zon är ju något man alltid pratar om, men ibland går det ändå 25 matcher utan att man gör ett sådant mål. I dag blev det två i samma period i stället, det är ju roligt att det fungerar, säger Andersson som trivs i kedjan med Olsson och Johan Wiklander.

– De två jobba riktigt bra. Man vet vad man får, det är inga frågetecken. De ligger på i forechecken, är smarta och rutinerade.

Kanske inte på papperet den kedjan man tror ska leda laget offensivt, eller?

– Ah, jag vet inte. Alla våra kedjor kan bidra i offensiven, och jag hoppas att vi fortsätter göra det.

Men mot Rögle räckte utdelningen alltså bara till en poäng.

– Sur att vi inte kunde stänga matchen. Vi spelade bitvis bra: När vi kom ned i anfallszon jobbade vi på dem och vann puckar och skapade chanser och spelade upp till backarna som tog skott. Där gjorde vi det bra. Men vi var lite odisciplinerade i spelet med puck, vi slarvade lite i uppspelen och tappade puckar i ingångarna, säger Andersson.

Härnäst väntar Linköping på bortaplan, på tisdag, för Örebro. Läge att fortsätta plocka poäng då, om det ska bli en rolig avslutning på säsongen.

– Vi har gjort många bra matcher på slutet, även innan vi började plocka poäng så gjorde några riktigt bra där vi borde tagit poäng. Så vi ska fortsätta på den här vägen nu, säger Andersson.