Örebro vann och bröt dubbla tunga sviter – Luleås tredje raka förlust

Det hann bara gå 59 sekunder. Sedan hade Sakari Manninen gett Örebro ledningen med 1–0 när han helt fri hittade vänstra krysset bakom Luleåmålvakten Joel Lassinantti.

– Vi kom två mot en och Jere (Sallinen) fick fram pucken med en bra passning och jag var ensam med målvakten. Sedan försökte jag väl bara skjuta och den gick in, säger Manninen till C More.

Och Örebro hade bud på mer, bland annat genom nyss nämnde Sallinen som fick ett friläge i boxplay. Men då räddade Lassinantti. Örebro var det hetare laget i första perioden och Luleås Andreas Falk var kritisk.

– Inte alls bra från vår sida. De har väl en två-tre överlägen på oss och hade inte Lassinantti stått så hade det inte bara stått 1–0 utan 2–0 eller 3–0. Vi måste upp och sätta högre fart, säger Falk.

Och det gjorde Luleå som började bombardera Örebro och Eero Kilpeläinen i den andra perioden. Gästerna hade förtvivlat svårt och fick bara iväg två skott jämfört med hemmalagets tio. Men inga av dessa letade sig in. Mycket tack vare Kilpeläinens storspel.

– Jag tycker att vi hade chanser och det känns som att vi missade mycket mål. Men det är klart. Det blir inga mål om de inte går på kassen, säger Tom Wandell.

I tredje lyckades dock Örebro jämna ut spelet igen och kunde mycket väl ha utökat ledningen, bland annat när Joakim Andersson blev fri men där Lassinantti på nytt stod för en kanonräddning. Luleåmålvakten storspelade precis som Eero Kilpeläinen. Men den sistnämnde var den som höll tätt matchen ut och Örebro kunde vinna med 1–0. Första bortasegern sedan 19 oktober (6–2 borta mot HV71). Därefter har laget spelat tio matcher utanför Närke utan att ta en endaste poäng. Men nu är den sviten över, liksom förlustsviten på fem matcher.

– En riktigt gedigen arbetsinsats från hela laget. Vårt boxplay är riktigt starkt i dag och Eero var stark i målet. En riktig laginsats och jättekul att få vinna, säger Niklas Sundblad.

Han nämnde boxplay. Örebro fick spela med en man mindre sju gånger i matchen, trots att tränare Sundblad tryckt på att inte ta så många utvisningar. Det höll på att straffa sig när Luleå var nära att kvittera på slutet.

– Men jag tycker domarna tar en del för enkla om jag ska vara ärlig. De släpper en del för motståndarna och tar för oss. Men så är det kanske när man ligger där man ligger. Samtidigt måste vi få ner klubborna och åka mer skridskor. Nu hittade vi ett sätt att vinna och vi tar med oss allt det positiva och jobbar vidare, säger Sundblad.

I och med segern gick Örebro förbi Mora i tabellen och är nia.

– Grymt viktigt. Vi spelar bättre och bättre. Varje poäng är livsviktig för oss.

Luleå–Örebro 0–1 (0–1, 0–0, 0–0)

Första perioden: 0–1 (00.59) Sakari Manninen (Jere Sallinen, Viktor Ekbom).

Skott: 23–15 (5–7, 10–2, 8–6).

Utvisningar: Luleå 3x2. Örebro 7x2.

Domare: Linus Öhlund och Patric Bjälkander.

Publik: –

Luleå

Målvakter: Joel Lassinantti (Oscar Masiello).

Backpar: Daniel Sondell–Nils Lundkvist. Oscar Engsund–Viktor Grahn. Brendan Mikkelson–Pontus Själin. Sjundeback: Joonas Jalvanti.

Kedjor: Einar Emanuelsson–Johan Harju–Petter Emanuelsson. Emil Larsson–Jonas Berglund–Robin Kovács. Anton Hedman–Andreas Falk–Ryan Johnston. Karl Fabricius–Johan Forsberg–Gustav Rydahl.

Örebro

Målvakter: Eero Kilpeläinen (Axel Brage).

Backpar: Daine Todd–Linus Arnesson. Viktor Ekbom–Jonathan Andersson. Gustav Backström–Victor Bartley. Sjundeback: Alexander Hellström.

Kedjor: Johan Wiklander–Christopher Mastomäki–Kalle Olsson. Jere Sallinen–Tom Wandell–Sakari Manninen. Libor Hudacek–Joakim Andersson–Marcus Weinstock. Daniel Viksten–Tylor Spink–Tyson Spink. Extraforward: Gustaf Franzén.