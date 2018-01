Örebrobacken anmäld – riskerar avstängning

Hockeynyheter direkt i din mobil:

Det handlar om Örebrobacken Victor Bartley som anmälts för en slashing han i tredje perioden mot Linköpingsstjärnan Derek Roy. Situationsrummet har granskat förseelsen och skriver så här i sin anmälan:

När det återstår lite mer än 15 minuter av tredje perioden utdelar Örebrospelaren Victor Bartley en tackling på Linköpingsspelaren Niklas Persson. Linköpingsspelaren Derek Roy spelar efter pucken som ligger vid sargen. Bartley slår då ett kraftigt ovårdat slag som träffar Roy på en oskyddad del av baksidan av benet.

Disciplinnämnden kommer att behandla ärendet under dagen och Bartley riskerar nu avstängning. Kanadensaren hamnade även i hetluften sedan han tacklat Ken Andre Olimb hårt i samband med Linköpings 2–0-mål. För det fick han 2+10 minuter för checking to the head.

Tidigare i matchen ådrog sig Linköpings Emil Sylvegård och Örebros Alexander Hellström matchstraff för ett slagsmål.

