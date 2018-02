Örebros mardrömssvit över – förlängde Brynäs tunga hemmatrend

► Hockeypuls på App Store ► Hockeypuls på Google Play

Örebro inledde piggt men det var Brynäs som gjorde matchens första mål. En snabb spelvändning där Aaron Palushaj kom loss på vänsterkanten. Han hittade sedan in till backen Jörgen Sundqvist som letat sig in på mål och han kunde stöta in sitt andra mål för säsongen fram till 1–0.

Brynäs hade bud på mer innan Örebro åt sig in i matchen och började skapa chanser. Och väl i andra perioden satt också kvitteringen direkt när Tyson Spink stötte in en retur via stolpen och målvakten David Rautio.

Målet var starten på en målexplosion. Tom Wandell styrde in 2–1 endast 47 sekunder senare.

– Ibland har man flyt. Jag fick klubban på pucken där. Det var skönt, säger Wandell till C More.

Men Brynäs hade svar på tal minten senare när Kevin Clark på fin passning på för dagen offensive Jörgen Sundqvist. Clark satte sitt 16:e mål för säsongen bakom en chanslös Axel Brage i gästernas mål.

Men även Örebro hade svar på tal, en och en halv minut senare. Åter via ett styrningsmål när Christopher Mastomäki fick klubban på Jonathan Anderssons skott. Fyra mål inom loppet av fyra minuter och 20 sekunder.

– Vi behöver det. Vi har haft mycket motstuds tycker jag. Vi behöver lite enkla mål för att få momentum, fortsätter Wandell.

Brynäskaptenen Jacob Blomqvist var missnöjd efter två perioder.

– Vi kan kräva mycket mer av varandra där ute. Det är lite avslaget. De fick några långa anfall på oss och de är heta och vinner de kamperna. Då ser det ut som det gör, säger Blomqvist.

Brynäs kom tillbaka i den trejde perioden och när Jonathan Andersson satt utvisad tog det inte lång tid för hemmalaget att kvittera. Efter att ha etablerat tryck lyckades till slut Linus Ölund trycka in 3–3.

Men Örebro hade åter svar på tal. Drygt tre minuter senare efter en snabb spelvändning hittade Victor Bartley Tyson Spink som fick fri gata och rundade David Rautio innan han la in pucken i nät.

Och den här gången lyckades inte Brynäs komma tillbaka. Men det var nära – mycket nära.

Efter att Jere Sallinen dragit på sig två utvisningar under slutminuterna tog Brynäs ut Rautio och låg på med allt de hade. Och med bara sex sekunder kvar sköt Jesper Boqvist ett skott som Axel Brage räddade men tappade. Efter kalabalik i målgården lyckades till slut gästerna blockera och sedan hålla undan till seger.

Örebro bröt därmed den nio matcher långa förlustsviten och vann dessutom för första gången på ordinarie tid i SHL-sammanhang borta i Gavlerinken. De tre poängen tog dessutom laget upp ovanför strecket och med samtliga lag på 45 matcher har man nu två poäng ner till Mora under strecket.

För Brynäs del fortsätter det gå tungt på hemmaplan. Detta var fjärde raka förlusten i Gavlerinken.

– Jag tycker vi kan kräva mer från vår sida om vi vill vinna en sådan här ishockeymatch. Vi kom inte alls upp i nivå, säger Jonathan Granström.

Örebrotränaren Niklas Sundblad var förstås mer nöjd.

– Vi gjorde det som behövdes i kväll och spelade som ett lag. Vi kämpade och alla gjorde en riktigt stark insats. Vi flyttade pucken bra i powerplay också. Vi är jätteglada för segern, säger Sundblad.

Brynäs–Örebro 4–3 (1–0, 1–3, 1–1)

Första perioden: 1–0 (03.32) Jörgen Sundqvist (Aaron Palushaj, Juuso Ikonen).

Andra perioden: 1–1 (01.30) Tyson Spink (Alexander Hellström, Joakim Andersson). 1–2 (02.17) Tom Wandell (Jeremy Williams, Victor Bartley). 2–2 (13.19) Kevin Clark (Jörgen Sundqvist, Jacob Blomqvist). 3–2 (04,50) Christopher Mastomäki (Jonathan Andersson, Viktor Ekbom).

Tredje perioden: 3–3 (15.56) Linus Ölund (Kevin Clark, Elias Fälth), spel fem mot fyra. 3–4 (09.22) Tyson Spink (Victor Bartley, Anton Hedman).

Skott: 35–26 (14–9, 8–13, 7–17)

Utvisningar: BIF 6x2, ÖHK 4x2.

Domare: Mikael Sjöqvist och Mikael Andersson.

Publik: 4028

Brynäs

Målvakter: David Rautio (Linus Fernström).

Backpar: Elias Fälth, Lukas Kilström – Henrik Larsson, Jörgen Sundqvist – Lucas Gustavsson, Marcus Ersson – Tim Henriksson.

Kedjor: Kevin Clark, Jesper Boqvist, Jacob Blomqvist – Aaron Palushaj, Linus Ölund, Juuso Ikonen – Daniel Mannberg, Jonathan Granström, Drew Miller – Johan Alcén, Christopher Liljewall, Samuel Asklöf. Extraforward: Alexander Bjurström.

Örebro

Målvakter: Axel Brage (Eero Kilpeläinen).

Backpar: Viktor Ekbom, Linus Arnesson – Victor Bartley, Gustav Backström – Jonathan Andersson, Alexander Hellström – Daine Todd.

Kedjor: Jeremy Williams, Tom Wandell, Jere Sallinen – Johan Wiklander, Gustaf Franzén, Marcus Weinstock – Anton Hedman, Joakim Andersson, Tyson Spink – Kalle Olsson, Christopher Mastomäki, Glenn Gustafsson. Extraforward: Daniel Viksten.

