Örebros oväntade matchhjälte: "Hörde om något spöke – skönt att spräcka det"

David Hellsing: "Örebro gör det som Sundblad tryckt på"

Före mötet i Gavlerinken hade Örebro inte vunnit i Gävle de tolv senaste försöken. Och inledningsvis såg det ut att bli precis som vanligt. För bara efter 20 sekunder kunde den förre Örebrospelaren Ryan Gunderson raka in en retur till 1–0 för Brynäs. Och efter fyra minuter stod det 2–0 efter att Daniel Mannbergs inte alls så märkvärdiga skott letat sig in mellan benen på Julius Hudacek – en målvaktstavla och rejäl uppförsbacke för gästerna.

– Inte den starten vi ville ha. De startade väldigt piggt och fick 2–0. Men sedan kom vi in i det och kämpade oss tillbaka, säger tränaren Niklas Sundblad till C More.

Som dock verkade få använda hårtorken i periodpausen.

– Vi fick oss en liten omgång där i omklädningsrummet. Det behövde vi så att vi vaknade till, säger Peter Andersson.

Ja, det gav uppenbarligen effekt. Örebro kom ut bra i andra perioden och jämnade ut spelet. Och reduceringen kom – i boxplay. Och från Tom Wandell. Som blev ren med Felix Sandström och avslutade kliniskt. Hans tredje mål för säsongen och slutet på en 15 matcher lång måltorka. När han senast gjorde mål? Mot Brynäs borta, 22 november.

Och sedan skulle Marcus Weinstock kvittera, 2–2, när han från slottet sköt mellan benen på Sandström.

– Ett jättebra pass av Greg (Squires) och jag hörde ”Grosse” (Nicklas Grossmann) skrika så jag tänkte släppa över den till honom. Men så såg jag att deras kille klev på honom så då tryckte jag iväg den i stället, säger Weinstock.

Men glädjen blev kortvarig när Brynäs återtog ledningen till 3–2 sedan Oskar Lindblom styrt in ett backskott från Ryan Gunderson bakom en chanslös Julius Hudacek.

– Lite snöpligt att det kom när vi hade så bra flow och kom tillbaka från 0–2 säger Weinstock som var nöjd med spelet i övrigt.

– Vi var närmare dem och hjälpte varandra och satte hårdare press på dem i egen zon. Det var klart mycket bättre.

Och Örebro tog med sig spelet in i tredje perioden. Strax efter ett avklarat numerärt underläge blev Jonathan Granström utvisad för Brynäs. Då behövde Örebro – som hade fem raka matcher utan powerplay-mål – bara tio sekunder på sig att hitta rätt. Bobbo Petersson med skott utifrån som letade sig upp i högra krysset bakom en skymd Sandström.

Det blev sista målet i ordinarie tid och matchen gick till förlängning. Där hade Gunderson ett jätteläge att bli hjälte, men prickade stolpen. I stället blev det Örebro som gick hem med bonuspoängen efter att Peter Andersson hittat rätt från slottet med ett rappt skott på Libor Hudaceks passning. Hans blott andra mål för säsongen – en ovan hjälte med andra ord.

– Det är inte ofta det händer. Det är få förunnat. Kul att göra mål men skönast är de två poängen, säger Andersson.

Och därmed fick Örebro äntligen vinna i Gävle. Tolv raka matcher i högsta serien hade dessförinnan slutat i förlust. Och det hade Andersson koll på. Däremot inte att det här var första bortasegern sedan Linköping borta 25 oktober.

– Det där har du bättre koll på än jag, men jag hörde om något spöke här innan. Skönt att spräcka det och få med sig två poäng.

Och två mycket viktiga poäng sedan Leksand vunnit med 5–1 hemma mot Linköping. Så Örebro har fortfarande två poängs övertag till dalalaget om rätt sida kvalstrecket.

– Efter den dåliga starten så visade vi en jäkla karaktär i gruppen att vi kan komma ihop tillsammans och vända på den här matchen, säger Andersson.

Topp tre

1. Julius Hudacek.Visst, andra målet var en groda. Men Hudacek provspelade i övrigt och var kanske den största anledningen till att Örebro kunde vinna.

2. Tom Wandell.Fick äntligen bryta måltorkan, men var mycket pigg i övrigt. Som alltid ett bra arbete i egen zon.

3. Nicklas Grossmann.En klippa framför eget mål. Stor och stark och utnyttjar det på bästa sätt. Men också aktiv framåt.

Jury: David Hellsing