Röglespöket fortsätter skrämma Örebro – sjunde raka förlusten efter förnedring i viktiga bottenmötet: "Fruktansvärt"

Det märktes omedelbart att det stod mycket på spel. Rögle och Örebro bytte initiativ och chanser med varandra.

Efter 7.08 ådrog sig nyförvärvet Anton Hedman, som i sina första byten visade prov på viktig tuffhet, eftermiddagens första utvisning. Med endast tre sekunder kvar av det numerära överläget tog Rögle ledningen. Olle Liss slog in sin egen retur bakom målvakten Eero Kilpeläinen.

Örebro tog sedan över skeendet en aning. Laget styrde spelet i mångt och mycket i fem mot fem. Men Röglemålvakten Justin Pogge kom upp stort och hindrade bland andra Kalle Olsson och Linus Arnesson från att kvittera.

Då fem sekunder återstod höll Liss sig framme på nytt. Forwarden sköt distinkt och Kilpeläinen var inte alls med vid första stolpen. 2–0 satt snöpligt i nättaket.

Axel Brage fick ersätta Eero Kilpeläinen efter paus. Han fick sämsta tänkbara start.

Trots att Brage svarade för massvis av fina räddningar tvingades han plocka två puckar ur nätmaskorna redan innan fem minuter hade spelats. Daniel Sylwander och Bryan Lerg hittade rätt.

Rögle körde över Örebro fullständigt i inledningen. Efter 4–0-målet tog en, med all rätt, upprörd tränare i Niklas Sundblad timeout. Utdelningen lät inte vänta på sig. Bara en dryg minut senare reducerade Gustav Backström till 4–1.

Örebro lyfte sig rejält. Pressade tillbaka Rögle i egen zon bitvis. Gästerna förmådde dock inte att överlista en stabil Justin Pogge.

I stället gjorde Örebros burväktare ett rejält misstag efter 15.17. Axel Brage missade att blockera pucken och tappade ut den. Edwin Hedberg rullade in 5–1 i den öppna buren. En redan brant uppförsbacke var nu ännu tuffare att bestiga.

Rögle hade god kontroll på händelseförloppet i den tredje perioden. Örebro skapade ett par tidiga chanser. Men när ingen av dessa resulterade tappade laget den lilla energi som fanns kvar.

Edwin Hedberg utökade till 6–1 efter 5.56. Resterande del av tillställningen spelades egentligen bara av. Det såg både frustrerat och uppgivet i Örebro medan Rögle bars fram av sin grönvita publik. Förnedringen var ett faktum.

– Vi har problem i egen zon just nu. Det känns fruktansvärt, säger lagkaptenen Viktor Ekbom till C More.

Förlusten var Örebro Hockeys sjunde på raken. Rögle, som besegrade Örebro för sjätte gången i rad på hemmais och aldrig har gjort färre än fem mål i någon av matcherna i Lindab arena, passerar Örebro i tabellen.

Örebro Hockey ligger på tolfte plats i SHL och står på 45 poäng. Befinner sig fortsatt på rätt sida strecket efter att 13:e-placerade Mora, som har 44 poäng, förlorat mot Skellefteå. De flesta lagen har avverkat 43 omgångar, men Örebro har en match mindre spelad.

– Vi är inne i en jobbig svacka just nu. Men den ska vi se till att komma ur. Vi måste sätta försvarsspelet framöver, säger en genombesviken Viktor Ekbom.

Matchfakta

Rögle BK–Örebro Hockey 6–1 (2–0, 3–1, 1–0)

Första perioden: 1–0 (9.05) Olle Liss (utan assist, spel fem mot fyra), 2–0 (19.55) Olle Liss (Craig Schira).

Andra perioden: 3–0 (2.22) Daniel Sylwander (Simon Ryfors, Benjamin Youds), 4–0 (4.46) Bryan Lerg (Alexander Younan), 4–1 (5.50) Gustav Backström (Jere Sallinen, Sakari Manninen), 5–1 (15.17) Edwin Hedberg (Ludvig Rensfeldt, Benjamin Youds).

Tredje perioden: 6–1 (5.56) Edwin Hedberg (Ted Brithén).

Skott: 31–31 (5–12, 18–13, 8–6).

Utvisningsminuter: RBK: 1x2 minuter. Örebro: 2x2 minuter.

Domare: Marcus Linde, Mikael Holm.

Publik: 4 325 (Lindab arena).

Örebro Hockeys förluster mot Rögle i Ängelholm i SHL

6–1 i februari 2018.

6–1 i november 2017.

5–1 i mars 2017.

5–0 i december 2016.

7–2 i december 2015.

6–3 i oktober 2015.

David Flatbacke-Karlsson