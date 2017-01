Spelarna om nya tränaren i Örebro Hockey: ”Är väldigt imponerad”

Resultatmässigt blev det ingen Sundbladeffekt. Men sett till spelet tog Örebro Hockey ett stort steg i rätt riktning, framför allt i den första perioden.

Efteråt fick spelarna uttala sig om intrycken så här långt av den nye huvudtränaren, och Petri Liimatainen som är ny assisterande coach.

– De vill ha ett skridskostarkt lag som åker mycket skridskor och tränar hårt. Och nu har vi tränat hårt. Det behövs väl kanske något nytt för att köra på här, säger Daniel Viksten.

Märkte du någon skillnad i båset?

– Ja, väldigt mycket energi och pushade på oss hela tiden. Det var väl den stora skillnaden.

När Alexander Hellström får frågan om tränarbytet passar han samtidigt på att hylla Johan Tornberg och Lasse Ivarsson.

– Ska absolut inte förringa dem. De har lagt ner sin själ i det här. Men det blev lite samma sak nu som när Johan och Lasse tog över att det blir en liten boost. Nu har vi ändrat på detaljer i vårt spel som vi jobbar på också för att få upp energinivån i vårt spel, Jag hoppas att det kan hålla i sig och bli ännu bättre.

Och Joel Mustonen höll inte igen i sina lovord.

– Jag är väldigt imponerad hur tydligt det varit för det kan inte lätt att komma in så där pch ändra spelsystem och allting. Det har varit en väldig tydlighet och jag tycker verkligen att Niklas visat vad han vill att vi ska göra och vad han kräver av oss. Som jag sa, tydlighet är rätt ord. Det har gått över förväntan i hur lätt det varit att anpassa sig på något sätt. Det är tydligt vad han kräver av oss och det är viktigt, säger Mustonen.

Jag trodde själv att Niklas Eriksson kanske skulle driva träningen i torsdags, men det var Sundblad som gjorde det och han såg ut att ta tag i det direkt och körde med er.

– Ja, exakt. Det var bara ”oj, den här killen vet vad han vill ha”. Och det är jättebra. Det är bara att vi spelare verkligen ser till att lyssna och snappar upp allt han säger, suger in det och gör vad han säger. Det är klart att det alltid tar ett tag att gnugga in lite saker och få in en massa grejer men jag tror att det blir bra det här.