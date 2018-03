Stjärnspelare saknas – så ställer Örebro och Växjö upp i kvällens match

► Hockeypuls på App Store ► Hockeypuls på Google Play

Örebro kommer till spel med fullt manskap och gör några ändringar jämfört med förlusten senast mot Skellefteå. Tom Wandell och Sakari Manninen återförenas med Jere Sallinen, medan Daniel Viksten åter spelar med tvillingarna Spink, Tylor och Tyson.

Det innebär en nykomponerad kedja i form av Joakim Andersson som center mellan Anton Hedman och Jeremy Williams. Fjärdekedjan utgörs av Christopher Mastomäki mellan veteranerna Johan Wiklander och Marcus Weinstock. Glenn Gustafsson blir extraforward.

Alexander Hellström, Gustav Backström, Gustaf Franzén och Kalle Olsson var samtliga utanför laget senast och blir så även i kväll.

Växjö kommer till spel utan sin näst bäste poängplockare, veteranen Robert Rosén. Andy Miele flyttar in som center i stället för att spela på kanten som tidigare. Andrew Calof kommer in i ordinarie laguppställningen i förstakedjan. Calof, tvåa i SHL:s skytteliga, var extraforward (!) senast mot Rögle. Övrigt att notera är att stjärnbacken Noah Welch saknas, liksom förre Örebrobacken Peter Andersson. På forwardssidan finns inte Tuomas Kiiskinen med och inte heller Jonas Röndbjerg som tidigare i en match gjorde två mål mot just Örebro.

Örebro

Målvakter: Eero Kilpeläinen (Axel Brage).

Backpar: Ari Gröndahl, Jonathan Andersson – Nick Ebert, Victor Bartley – Daine Todd, Linus Arnesson – Viktor Ekbom.

Kedjor: Jeremy Williams, Joakim Andersson, Anton Hedman – Jere Sallinen, Tom Wandell, Sakari Manninen – Daniel Viksten, Tylor Spink, Tyson Spink – Johan Wiklander, Christopher Mastomäki, Marcus Weinstock. Extraforward: Glenn Gustafsson.

Växjö

Målvakter: Viktor Fasth och Viktor Andrén.

Backpar: Eric Martinsson, Arvid Lundberg – Joel Persson, Daniel Rahimi – Oliver Bohm, Linus Högberg –

Kedjor: Andrew Calof, Andy Miele, Brendan Shinnimin – Elias Pettersson, Dennis Rasmussen, Adam Brodecki – Pontus Netterberg, Linus Fröberg, Janne Pesonen – Martin Lundberg, Erik Josefsson, Liam Reddox.