Sundblad efter nya förlusten: "Var inget snack – HV71 var bättre än oss"

Matchen inleddes i den första perioden med hårt tryck från hemmalaget som ville visa sin publik att de var redo. Fart och fläkt som det många gånger brukar vara från HV71 i Kinnarps arena. Därför var Örebro något tillbakapressade och det syntes när de gång på gång skickade pucken till icing.

Men i och med många räddningar från Julius Hudacek så började hans lag äta sig in i matchen. Petr Zamorsky hade en av Örebros bästa chanser när han sköt högt på Fredrik Petterson-Wentzel.

Fortsättningsvis gick spelet fram och tillbaka, något böljande spel från båda lagen men några mål bjöds inte publiken på under de första 20 minuterna i matchen.

I den andra perioden smällde det dock till. Med hjälp av ett numerärt överläge kunde Filip Sandberg fint framspelad stänka dit pucken bakom Örebrokeepern Hudacek och ge HV71 ledningen.

Som om det skulle vara nog, kort därefter kom Jönköpingsklubben upp i ett snabbt anfall och Erik Brännström blev frispelad där även han kunde stänka upp pucken på ungefär samma sätt som Sandberg. 2-0 och Örebro var väldigt pressade.

Det var några lugnare minuter efter målkavalkaden innan den blev ännu större. Christoffer Törngren var framme denna gång och utökade ledningen till 3-0 via Örebrospelare. Marcus Weinstock skulle kort efter målet ge Närkingarna något hopp när han på egen hand åker fram och får in en reducering. Ack så viktigt för dem när inget mer händer innan spelarna går in till pausvila.

I den tredje och sista perioden fortsatte hemmalaget att ånga på, det var ingen bekvämlighet från deras sida utan viljan att vinna matchen kändes stark. Ungefär sex minuter in i perioden skickade Andreas Borgman ett skott mot mål som trocklade sig in i mål. Örebromålvakten hade det tungt denna afton då han själv orsakade att pucken gled in.

Örebro försökte få till en forcering men synbart så var hemmalaget numret större. Trots spel sex mot fyra för en stund för Örebro var det ändå HV71 som gjorde matchens sista mål där Erik Christensen satte spiken i kistan med sitt 5-1 mål.

Skotten blev till slut förkrossande 44-26. Nästa match för Örebro är mot Luleå på hemmaplan.

Topp tre

1. Glenn Gustafsson. Fortsatt respektlös i sitt spel. På ett positivt sätt. Totalt orädd.

2. Gustaf Franzén. Vuxit in i SHL-kostymen. Sliter kopiöst. Men också mer delaktig offensivt.

3. Tom Wandell. Ingen supermatch, men ändå delaktig i spelet. Skapar chanser.

Jury: David Hellsing.