Tornberg om femte förlusten på sex matcher: "Gör ändå många bra saker ..."

Johan Tornberg, 43, har inte direkt fått någon smekmånad som ensam huvudtränare för Örebro Hockey.

Förvisso seger efter straffläggning hemma mot Skellefteå på annandagen, men därutöver förluster borta mot Färjestad förra tisdagen och hemma mot Växjö på onsdagskvällen. Och räknar man in matcherna innan han själv fick ensamt ansvar är laget nu uppe i sex raka matcher utan trepoängare, sex matcher som inte gett mer än de där två poängen mot Skellefteå.

– Men jag tycker ändå att vi gör många bra saker, sa Tornberg på presskonferensen efter förlusten mot Växjö, som svar på frågan om han var orolig över de uteblivna poängen eller om han ändå såg spelmässiga steg i rätt riktning.

– I andra perioden tyckte jag att vi slarvade och försökte spela snyggt. Vi ska inte spela snyggt – vi ska spela snabbt och effektivt. Vi mötte ett lag som är bra på att skära av och ta bort urspel, som är starka i offensiv och forecheck, men vi ska kunna hantera det på ett bättre sätt. Men vi kom tillbaka i slutet av andra perioden och gjorde verkligen ett försök i tredje.

LÄS MER: Wiklander: "Får inte chansa och släppa lägen från ingenting"

Samtidigt framhöll Tornberg – på ett sätt som hade fått kremlologer att tro att han fiskade efter nyförvärv hos sportchef Niklas Johansson och general manager Pontus Gustafsson – att laget just nu går på kort om forwards: Kalle Olsson och Siim Liivik är just nu skadade, trots att det tidigt stod klart att prestigevärvningen Joakim Andersson skulle missa hela säsongen är han ännu inte ersatt, och mot Växjö klev Marcus Weinstock av redan halvvägs in i första perioden.

– Det blev lite tunt då. Vi är få spelare nu. Men vi krigar, sa Tornberg.

LÄS MER: Oklart med Weinstocks skada – kan missa första matchen sedan 2013: "Har varit i kontakt med juniortränaren"

Ett av de mest anslående statistiska fakta om årets Örebro Hockey är att laget i princip aldrig lyckas vända en match i tredje perioden. Borta mot Leksand, i omgång fyra, tog Örebro två poäng trots 2–1-underläge efter två perioder. Men det var den 1 oktober och är fortfarande enda gången på 13 försök som laget tagit poäng trots underläge inför sista. Mot Växjö betydde Libor Hudaceks 2–2-mål i powerplay att laget hade chansen att bryta den dystra sviten, men Liam Reddoxs segermål med knappt sex minuter kvar gjorde att den höll.

– Det kändes jättejättebra för laget att få göra det där powerplaymålet, och vi kände att det kunde bli en trepoängare, eller åtminstone två poäng. Men sedan blev det en liten felbedömning och en två mot etta emot oss som Växjö utnyttjade. Det är ett tungt och stabilt lag som är svårt att komma åt, men sådana här matcher känns det som att vi ska kunna hitta vägar att ta poäng, att ta det till övertid eller straffar eller någonting, säger Tornberg.

– Det är surt att vi inte fick med oss mer i en sådan här match. Jag brukar inte prata om rättvisa eller orättvisa: Det är en hockeymatch som slutar 3–2 och en så jämn tillställning att ... ja, det var surt. Men vi är uppe på hästryggen i morgon igen och förbereder oss för resan ned till Malmö.

– Vi ska tillbaka på vinnarspåret igen. Vi ska jobba och det gör vi varje dag. Som jag sagt tidigare är jag imponerad av gruppen, som håller ihop och jobbar så hårt som gör varje dag för att ta poäng och vinna hockeymatcher.