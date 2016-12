Tornbergs bedrövelse efter jätteförlusten: "Jag som är 100 procent ansvarig"

Det stod förvisso "bara" 2–0 när pucken släpptes för den andra perioden efter att Örebro släppt in två mål i numerärt underläge. Sen följde ett par mardrömsminuter för Örebro Hockey. 3–0 kom redan 22 sekunder in i den perioden, 4–0 inte ens två minuter efter det. Julius Hudacek fick kliva ut ur båset, in kom Axel Brage. Örebro tog time out, Malmö drog ned rullgardinen.

Det blev till slut 6–0 till Malmö – en segermarginal som kunde varit betydligt större än så.

– När vi fick två utvisningar i den första perioden så sårade det oss rejält. Sen starten på tredje perioden när de gör sitt tredje i power play direkt i början ... då kändes det tufft naturligtvis. Och det är inte acceptabelt, säger tränaren Johan Tornberg i Cmores sändning.

Cmore: Nej, det får inte se ut så. Är det vad du säger, Johan?

– Det är det jag säger. Och det är jag som är 100 procent ansvarig för det. Jag tar på mig en sådan här förlust mycket på grund av att jag inte lyckats förbereda, och inte gjort mitt bästa för att få spelarna att göra sina 100 procent i den här matchen. Och det känns riktigt surt att det blev på det här sättet, säger Tornberg och fortsätter:

– Som sagt: Jag är ansvarig för det och jag måste se till att spelarna står mer förberedda. De krigar, de jobbar och vill göra sitt bästa. Det är ingen som vill gå ut och göra en sådan här match över huvud taget. Jag måste se till att spelarna är bättre förberedda, att vi kan bli bättre och att jag kan göra de bättre spelarna. För det här håller inte.

Förlusten var Örebros åttonde raka på bortaplan, och sjunde förlusten på åtta matcher.

– Jag är inte orolig. Men vi är sårade, absolut. Vi är sönderskjutna, skulle jag vilja säga. Vi har tagit 2 poäng av 21 möjliga nu senaste tiden. Så vi är ordentligt sårade. Men vi har ett nytt år att se fram emot som startar för oss den tredje januari med allt vad det innebär.

Matchfakta:

Malmö–Örebro 6–0.

Periodsiffror: 2–0, 3–0, 1–0

Skotten: 41–30 (14–7, 12–14, 15–9),

Målen: 1–0 (13.01) Rhett Rakhshani (Fredrik Händemark, Nils Andersson), 2–0 (15.11) Konstantin Komarek (Frederik Storm, Nils Andersson), 3–0 (20.22) Frederik Storm (Robin Alvarez, Rhett Rakhshani), 4–0 (22.16) Erik Forssell (Nils Andersson, Frederik Storm), 5–0 (35.26) Erik Forssell, 6–0 (44.13) Andreas Thuresson (Robin Alvarez, Ilari Filppula).