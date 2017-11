Tre mål från Karlskronas Rohdin – förlängde Örebros förlustsvit

► Gilla Hockeypuls på Facebook ► Följ Hockeypuls på Twitter

Det tog bara 31 sekunder. Sedan hade Örebro tagit ledningen efter att Sakari Manninen hittat Jonathan Andersson som tog avslut centralt i anfallszon. Johannes Jönsson lämnade en retur som Jere Sallinen kunde trycka in i mål, finländarens tredje mål för säsongen.

Men målet skulle inte sätta tonen för perioden. Karlskrona fick kort efteråt ett powerplay som de tog tillvara på direkt. Joachim Rohdin fann Emil Lundberg framför mål som kunde trycka dit kvitteringen, 1–1.

Och med halva perioden spelad hade Karlskrona vänt, den här gången med Joachim Rohdin som målskytt. Ett avslut från vänster som Eero Kilpeläinen i Örebros mål kanske borde ha räddat.

– Det blev ganska mycket yta och jag försöker skjuta mellan backens ben och den gick in, säger Rohdin till C More.

Örebro kom tillbaka i andra perioden och kvitterade när Gustav Backström sköt direkt på vunnen tek. Pucken gick hela vägen in bakom Jönsson.

Men Karlskrona lät sig inte nedslås av detta. Tvärtom ökade de farten och fick till långa anfall på gästerna som till slut inte lyckades stå emot. Först var det Konstatin Komarek som tog tillvara på en retur efter skott från Cory Murphy.

Sedan var det Murphy som sköt på nytt. Pucken styrdes av Henrik Törnqvist varpå pucken letade sig in i mål fram till 4–2. Två mål inom loppet av drygt en minut för hemmalaget.

Gästerna skärpte dock till sig en aning efter detta och började skapa chanser mot Jönsson i hemmamålet. Och med drygt en minut kvar att spela satt reduceringen där. Åter efter vunnen tek i anfallszon där Jonathan Andersson snappade upp pucken och skickade upp pucken i högra krysset.

– Den satt riktigt skönt faktiskt. En grym tekning rakt back och bra täckning från våra forwards. Så den slank in där, säger Andersson.

Som dock inte var imponerad av sitt lags uppträdande efter två perioder.

– Det är sådär, faktiskt. Jag tycker att vi slarvar en del. Speciellt i mittzon där de har en sjukt bra trap. Vi måste komma underfund med hur vi ska komma igenom där så ska nog det här gå vägen.

Men det skulle aldrig gå vägen, trots en pigg inledning på tredje perioden. För kvällen stekhete Joachim Rohdin kunde ostört från nära håll snappa upp pucken och överlista Eero Kilpeläinen fram till 5–3.

Luften gick ur Örebro som aldrig fick till någon större anstormning. Inte blev det bättre av utvisningar på såväl Tyson Spink och Daniel Viksten när laget skulle gå för det.

I stället kunde Rohdin göra sitt tredje mål för kvällen när Kilpeläinen lämnat Örebrokassen. Och ett skadedrabbat Karlskrona kunde bryta sin förlustsvit på tre raka matcher. För Örebros del förlängdes den till fyra.

Tränaren Niklas Sundblad var kritisk efteråt.

– För dåligt försvarsspel. Vi släpper fem mål där vi inte ligger tillräckligt nära dem för att få fast dem. Det är alldeles för dåligt. Det är därför vi förlorar matchen. Släpper man fem mål är det svårt att vinna matcherna. speciellt mot ett lag som är skickligt på att försvara och spelar tajt, säger han och fortsätter:

– Vi gör tre mål i dag och har bud på fler men fortfarnade, vi släpper fem mål och då måste vi göra sex stycken. Det är en ganska tajt liga och de är bra på att försvara sig och har en bra målvakt. 5–3-målet avgör matchen totalt.

Nu väntar uppehåll för Örebros del fram till hemmamatchen mot Skellefteå 14 november.

– Vi ska träna. Vi ska tanka energi och träna hårt och komma ihop som grupp och vinna matcher efter uppehållet.

Matchfakta

Karlskrona–Örebro 6–3 (2–1, 2–1, 2–0)

Första perioden: 0–1 (00.31) Jere Sallinen (Jonathan Andersson, Sakari Manninen). 1–1 (02.05) Emil Lundberg (Joachim Rohdin, Daniel Gunnarsson), spel fem mot fyra. 2–1 (10.14) Joachim Rohdin (Morten Madsen, Daniel Gunnarsson).

Andra perioden: 2–2 (04.59) Gustav Backström (Gustaf Franzén, Christopher Mastomäki). 3–2 (08.56) Konstantin Komarek (Carl Persson, Cory Murphy). 4–2 (11.00) Henrik Törnqvist (Cory Murphy, Bobbo Petersson). 4–3 (18.55) Jonathan Andersson (Tom Wandell).

Tredje perioden: 5–3 (04.08) Joachim Rohdin (Morten Madsen, David Printz). 6–3 (19.50) Joachim Rohdin (Henrik Nilsson, Joel Kellman).

Skott: 38–30 (10–11, 16–10, 12–9)

Utvisningar: KHK 1x2, ÖHK 5x2.

Domare: Patrik Sjöberg och Mikael Andersson.

Publik: 3538.

Karlskrona

Målvakter: Johannes Jönsson (Henrik Lundberg).

Backpar: Henrik Nilsson–David Printz. Alexander Deilert–Daniel Gunnarsson. Cory Murphy–Bobbo Petersson. Sjundeback: Victor Aronsson.

Kedjor: Konstantin Komarek–Joel Kellman–Carl Persson. Joachim Rohdin–Morten Madsen–Henrik Törnqvist. Emil Lundberg–Kristoffer Söder–Ludwig Blomstrand. Linus Karlsson–Joseph Jonsson–Filip Cruseman. Extraforward: Didrik Henbrant

Örebro

Målvakter: Eero Kilpeläinen (Axel Brage).

Backpar: Alexander Hellström–Jonathan Andersson. Gustav Backström–Linus Arnesson. Viktor Ekbom–Victor Bartley.

Kedjor: Daniel Viksten–Tylor Spink–Tyson Spink. Jere Sallinen–Tom Wandell–Sakari Manninen. Libor Hudacek–Joakim Andersson–Marcus Weinstock. Gustaf Franzén–Christopher Mastomäki–Filip Ahl. Rodrigo Abols–Glenn Gustafsson.