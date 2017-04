Andreas Nordström: Självkörande bil krockar med förarens självbild

På bilmässan i Geneve nu i mars presenterades ett oändligt pärlband av vrålåk. Där glänste vidunder från Ferrari, McLaren och Lamborghini ikapp med Aston Martins närmast övernaturliga skapelse Valkyrie, ett monstrum med 1 000 hästkrafter under kolfiberhuven.Men den modell som genererat mest uppmärksamhet i medierna är intressant nog en anspråkslös liten sak från Volkswagen, närmare bestämt det självkörande konceptfordonet Sedric.

Detta med autonom bilism är nu inget nytt fenomen. Inte alls. Redan 1977 pillade det japanska företaget Tsukuba Mechanical ihop en bil som tog sig fram på egen hand i lite drygt 30 kilometer i timmen. För drygt ett år sedan meddelade Google att deras flotta av förarlösa fordon kört sammanlagt 2,4 miljoner kilometer.

Enligt analytiker på kreditvärderingsinstitutet Moody’s kommer majoriteten av världens alla fordon att vara självkörande 2045.

Varje år dör runt 1,3 miljoner människor i bilolyckor världen över. I lejonparten av fallen är orsaken den mänskliga faktorn.

Effekterna på den globala ekonomin kommer att bli svåra att överblicka. Harvard-ekonomen Lawrence Katz menar att runt fem miljoner människor riskerar att förlora sina jobb, bara i USA. Först ryker lastbilschaufförerna och taxiförarna.

Hur bilverkstäder och försäkringsbolag påverkas beror på hur dramatiskt robotfordonen påverkar olycksstatistiken. Varje år dör runt 1,3 miljoner människor i bilolyckor världen över. I lejonparten av fallen är orsaken den mänskliga faktorn. Vissa bedömare hävdar att den självkörande tekniken kommer att minska antalet olyckor med 90 procent. Även om den siffran bara stämmer delvis så medför det att köerna kommer att minska radikalt. Vilket i sin tur reducerar utsläppen.

Sedric ser ut som en liftkabin och har ett namn som en kobent frimärkssamlare.

De kausala sambanden tar aldrig slut. Men så långt makroperspektivet. Det fascinerande med Volkswagens skapelse är att den ger en slående pedagogisk bild av den förarlösa framtiden på individnivå. Där bilar traditionellt sett saluförts med erotiskt pulserande värdeord som kraft, prestanda och vridmoment förklarade den tyska fabriken för mässbesökarna att deras modell kan fickparkera åt dig och hämta dina barn på dagis. Fokus ligger strikt på funktion.

Aston Martins Valkyrie är uppkallad efter en fem timmar lång opera av Wagner och har ett formspråk som verkar ha inspirerats av en olympisk simmares fysionomi.

Sedric ser ut som en liftkabin och har ett namn som en kobent frimärkssamlare. Den är ett slags rullande Bror Duktig med ungefär lika mycket sex appeal som en kokt potatis. Vilket förstås är symptomatiskt. Vår tids hyperpotenta muskelbilar åtrås eftersom de har potentialen att förverkliga förarens fantasier om fart och fara. I en framtid där vi alla är passiva passagerare omvandlas bilen istället till anonym transportkapsel.

Steven Spielberg är förmodligen något på spåren i sin mästerliga science fiction-film ”Minority report” som utspelar sig 2054. Här kryllar det av självkörande bilar. Alla identiska. Omöjliga att skilja åt i sin tråkighet.Den kanske starkaste symbolen för frihet som mänskligheten känt är alltså på väg att gå förlorad. Frågan är hur förberedda vi är på den avfetischering av bilen som väntar.

I boken ”Driverless: Intelligent cars and the road ahead” funderar Hod Lipson och Melba Kurman kring hur märkligt det kommer att kännas att förklara för framtidens barn att vi en gång i tiden likställde bilkörning med just frihet och att inträda i vuxenvärlden. Redan i dag finns det gott om unga som utgår från att de aldrig kommer att behöva ta körkort. De förbereder sig på en morgondag där bilkörning innebär ett tryck på en knapp.

För den självständiga bilen provocerar. Den stör föreställningen om den mänskliga förarens handlingskraft och kapacitet.

Sedric har inte ens en ratt och skulle rent teoretiskt kunna hanteras av ett barn, eller en blind. Möjligheterna är svåra att överdriva.

Samtidigt kan vi nog förutsätta att den körkortsinnehavande massan kommer att spjärna emot. För den självständiga bilen provocerar. Den stör föreställningen om den mänskliga förarens handlingskraft och kapacitet.

The Guardian har rapporterat att de självkörande Volvo-bilar som ska börja testköras i London 2018 inte kommer att märkas ut. De ska alltså inte gå att identifiera. Detta eftersom man misstänker att vanliga förare annars kommer att retas med robotbilarna. Exempelvis genom lömskt tvära inbromsningar. Allt för att försöka störa de datoriserade fordonens algoritmer.

Kanske kommer människor på landsbygden att vara de som förhåller sig mest kallsinnigt till den förarlösa revolutionen

Kanske kommer människor på landsbygden att vara de som förhåller sig mest kallsinnigt till den förarlösa revolutionen. I storstäderna går bilen oftast att välja bort. Det finns en buffé av alternativa transportlösningar. På landet är bilen inte sällan oumbärlig. Här symboliserar bilen, liksom själva bilkörandet som handling, oberoende på riktigt. Det skapar en intimitet till bilen som den urbana människan har svårt förstå sig på.

Jag minns en sen natt i Ludvika för många år sedan då en bekant med måttlig framgång försökte förföra en kvinna genom att förklara att han kunde backa med släp. Hans dådkraft som bilförare var en så utpräglad del av hans identitet att han alltså betraktade detta som en raggreplik. Föga insåg vi då att alla kommer att kunna backa med släp i framtiden.

