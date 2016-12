Bildspecial: Så minns vi kultur- och nöjesåret 2016

Befrielsefronten fick premiär – till slut

Efter mycket om och men fick den slutligen sättas upp på Länsteatern. Det var år 2013 som Maria Svelands planer på att göra en pjäs baserad på serievåldtäktsmannen Niklas Eliasson blev kända. Men premiären blev gång på gång uppskjuten. Det dröjde ända till januari 2016 innan Örebropubliken fick se den kontroversiella pjäsen, regisserad av Sara Giese.

Boris René i Melodifestivalen

Nej, den fotbollsspelande Örebromusikern nådde visserligen inte ända fram i Melodifestivalen. Med låten "Put your love on me" slutade Boris René på en tiondeplats i finalen. Vinsten kneps som bekant av Franz med låten "If I were sorry". Men att han ens skulle få vara med i finalen kom som en överraskning, i alla fall för honom själv.

– Jag har bokstavligen inte fattat det, det är så svårt att smälta. Tänk att jag kunde vinna andra chansen över två så erfarna musiker som Albin och Mattias", sade han till NA.

Den sista Metallsvenskan

De 13 000 besökarna rockade på under sommarens upplaga av Metallsvenskan. Under dagarna tre uppträdde band som Danko Jones, The kristet utseende och Operation mindcrime på Pappersbruket. Dessutom gjorde kritikerhyllade bandet Ghost sin enda svenska festivalspelning under fredagen. Men det ingen visste då var att den åttonde Metallsvenskan också skulle bli den sista. I början av december meddelade Nikija event, som arrangerar festivalen, att de inte hade tiden, motivationen eller ekonomin att fortsätta.

– Vi brann inte som vi borde när festivalen var över. Vi hade inte engagemanget i kroppen. Tiden gick – och inget hände, sade arrangören Niklas Urdell.

Truckfighters musikvideo om Lisa Holm

Örebrobandet Truckfighters väckte kontrovers med musikvideon till deras låt "Calm before the storm". I videon skildras mordet på den 17-åriga Lisa Holm. På bandets Facebooksida och på Youtube kritiserades videon med citat som: "Otroligt klavertramp med total avsaknad i fråga om logik och socialt beteende" och "Ni är ett stort jävla skämt och en skymf för hårdrocken." Även Lisa Holms familjs målsägandebiträde, Tore Brandtler, uttalade sig om videon i Aftonbladet.

– Jag måste säga att det är fruktansvärt att de gör en video av en sådan här tragedi. Det blir ju en tragedi i sig. Det är bara negativt, inte minst för Lisas familj, sade han till tidningen.

Efter den hårda kritiken beslutade sig bandet för att skänka alla intäkter från singeln till Lisa Holms minnesfond. Videon fick dock ligga kvar på Youtube.

Satoshi Murakami bar sitt hus på ryggen

I början av augusti gick det att se något ovanligt på Örebros gator – en man med ett frigolithus på ryggen gick runt och frågade folk om han fick övernatta i deras trädgårdar. Mannen var japanen Satoshi Murakami och anledningen var ett konstprojekt. Satoshi Murakami bodde i Tokyo under Fukushima-katastrofen år 2011, vilket satte i gång tankar hos honom om hur vi bor och vad ett hem är.

– Jag fick min elektricitet från Fukushima. Jag behövde inte flytta, men människor som bodde i Fukushima behövde det, trots att de kanske inte ens fick sin el därifrån. Jag tyckte att det var orättvist, sade Satoshi Murakami.

Satoshi Murakami befann sig i Örebro under två månader för att delta i ett residens som Örebro konstskola och Konstfrämjandet Bergslagen startade. Han kommer även delta under 2017 års upplaga av Open art.

Örebroförfattarna levererade

Några av Örebroförfattarna som släppte böcker under året var Markus Lutteman och PeKå Englund. Lutteman skrev om den illegala jakten på noshörningshorn i boken "Blodmåne", en handel som på senare tid har växt explosionsartat. I dag genererar ett kilo noshörningshorn mer pengar än både guld och heroin. Englund släppte boken "Några rader till Svartåns finaste krokodil", en berättelse som handlar om sorgearbetet efter en död son. Både Markus Lutteman och PeKå Englund släppte sina böcker under bokmässan i Göteborg.

Kents sista spelning på Conventum

En av de största nyheterna på musikfronten under året var den om att rockbandet Kent lägger ned efter 26 år. Men de gjorde det givetvis inte utan en hejdundrande avskedsturné runt hela Sverige. Den 18 november spelade de på Conventum i Örebro och fansen vallfärdade till konserten för att ta sina farväl.

Musikhjälpens enorma insamlingsrekord

Något som många av oss kommer att minnas när vi tänker tillbaka på år 2016 är Musikhjälpen. Mellan den 12-18 december flyttade Kodjo Akolor, Josefine Jinder och Pelle Almqvist in i glasburen på Stortorget för att samla in pengar till ändamålet "barn i krig har rätt att gå i skolan". Och örebroarna engagerade sig verkligen. Studenter dansade linedance, Atlas Copco skänkte en miljon och Örebros längsta luciatåg vandrade genom staden. Det blev rekord i startade engagemang, 312 000 stycken. Och ett ofattbart stort rekord i insamlade pengar. Över 49 miljoner kronor gav svenskarna till projektet. Kort sagt: en vecka som kommer finnas med i minnet långt efter att år 2016 tagit slut.

