Författardebut om tonårens misslyckanden

Sverige kan dra åt helvete tänker Jim. I Nya Zeeland, där hans nya liv ska börja, kommer han att kunna vara sig själv. Vem nu det är?

Året är 1987 och Jim, eller Johan Ehn, är 19 år. Livet i Stockholm har strulat till sig rejält. Han har svikit sin bästa vän och kämpar med att förstå sig själv och sin omgivning.

Tonårens soundtrack

Skådespelaren och dramatiken Johan Ehn författardebuterar i sommar med ungdomsromanen "Down under". En självbiografisk roman för unga vuxna och vuxna, om att söka efter sig själv på andra sidan jordklotet. Idén till boken kom för flera år sedan men då föreställde sig Johan Ehn berättelsen i monologform, ackompanjerad av musiken från tonåren: The Smiths, Siouxsie and the Banshees och The Cure.

– Musik var viktigt för mig, det var den perioden då jag upptäckte att det fanns folk där ute som hade samma tankar som jag. Musik var en stöttande medhjälpare och något jag kunde fly in i, säger Johan Ehn.

"Skrattade till"

"Masjävlar"-regissören Maria Blom nappade på pjäsidén men av olika skäl sattes projektet på paus. "Har du tänkt på att skriva en bok istället?" frågade då en vän.

– Jag skrattade till och tänkte att Mats är ju författaren i den här familjen, säger Johan Ehn vars make är författaren Mats Strandberg som har skrivit "Cirkeln"-böckerna tillsammans med Sara Bergmark Elfgren och skräckromanerna "Färjan" och "Hemmet".

Drömmen om att skriva skönlitterärt har Johan Ehn närt länge så arbetet med att transformera pjäsen till en roman tog ändå fart och år av omskrivningar, tempusändringar och strykningar följde. Musiken fick vara kvar och går som en röd tråd genom hela boken.

Utslängd hemifrån

Precis som i Johans liv blir Jims flytt till Nya Zeeland färgsprakande, händelserik och ganska svår. Han flyttar in hos sina kristna och konservativa släktingar och till en början går det bra, även om farbrodern är hård och inte vidare sympatisk. Men en dag blir Jim upphämtad med bil av sin faster som berättar att bagageluckan är packad med hans saker. De har läst breven från Sverige och förstått att han är homosexuell och därmed inte längre välkommen.

– Det var märkligt. Jag hade ju kommit dem nära, speciellt min faster. Men det var sista gången jag hade kontakt med dem, säger han.

Precis som många gånger tidigare i livet börjar han straffa sig själv för det som har hänt. I boken kastas vi fram och tillbaka mellan landet "down under" och skoltiden, där mobbning var en del av vardagen. Som när killarna kastar in honom helt naken i tjejernas omklädningsrum efter jympan, eftersom det är där han "hör hemma".

En tönt

– Det där gick jag och bar på, att jag tyckte att jag var ett dåligt barn och fick skylla mig själv för att jag blev utsatt – eftersom jag var en tönt som inte stod upp för mig själv.

Kärnan i berättelsen är enligt Johan Ehn den om att brottas med sig själv, sitt förflutna och sina misstag. Som den där känslan när man läser gamla dagböcker och känner sådan skam inför vem man var att man vill sjunka ner genom marken.

– I och med att jag blev äldre, och faktiskt väldigt mycket på grund av att jag har skrivit den här boken, så börjar de bitarna komma på plats.

Fakta: Johan Ehn

Född: 1967 i Saltsjö-Boo

Bor: I Stockholm tillsammans med maken Mats Strandberg.

Gör: Skådespelare, dramatiker och författare. Konstnärlig ledare för Teater Barbara.

Bakgrund: Har medverkat i flera teaterpjäser och filmer genom åren bland annat i "Angels in America" på Borås stadsteater, "Mio, min Mio" på Stockholms stadsteater, två "Beck"-filmer och i "Klassfesten" av Måns Herngren och Hannes Holm.

Läser i sommar: "The bear and the nightingale" av Katherine Arden och "Jack" av AM Homes.

Aktuell: Skriver en pjäs baserad på Mary Shelleys "Frankenstein" med premiär 2018. Spelar en roll i radiodramat "Himmelsberg" av Erika Stark och Mattias Johansson Skoglund som spelas in just nu. Skriver på en ny bok, en eventuell uppföljare till "Down under".