Då kan du se utomhusbio på Stortorget

Filmvisningen på Stortorget är gratis och öppen för alla, och ingår i Filmfestivalen under Live at Heart. (Se datum i faktarutan nedan).

- Många örebroare har passat på att se film utomhus på Stortorget de år vi gjort det möjligt. På allmän begäran visar vi The Rocky Horror Picture Show för tredje gången, säger projektledaren Daniel Lundsten i ett pressmeddelande.

Live at Hearts filmfestival bjuder också på långfilmspremiärer, kortfilmsfestival, dokumentärer, seminarier och möten mellan filmskapare.

- Vi har jobbat hårt för att få till ett program med något för alla, säger Daniel Lundsten.

Förutom utomhusbion så visas filmerna på Bio Roxy. Inträdet ingår i festivalpasset till Live at Heart eller för den som är medlem i Örebro filmförening.

Filmestivalen invigs den 27 augusti och pågår till 2 september. Först ut är den indiska kortfilmen Sisak och en exklusiv förhandsvisning av Emir Kusturicas nya film On the Milky Road, som har premiär i övriga Sverige den 22 september.

Övriga långfilmer är framför allt svensk independentfilm, som Vilsen (se trailer ovan) en mörk polisthriller med övernaturliga undertoner som utspelar sig i Göteborg. Filmen är regisserad av i regi av Rasmus Tirzitis och har fått flera utmärkelser.

En annan film som arrangörerna lyfter fram är Hermit: Monster Killer i regi av värmländske Ola Paulakoski. Genren beskrivs som både skräck, action och komedi, och den första riktiga monsterfilmen i Sverige sedan Rymdinvasion i Lappland.

UFO-temat fortsätter bland dokumentärerna med Curse of the Man Who Sees UFOs som porträtterar en man som ägnat sitt liv åt att jaga UFO:n längs Kaliforniens kust.

Star Wars-inspirerad avslutning

Dessutom blir det Europapremiär av filmen 5-25-77 (se trailer ovan). Titeln syftar på det datum då Star Wars hade premiär. Den är skriven och regisserad av Patrick Read Johnson, och handlar om hur hans liv förändrades efter Star Wars-premiären. Denna nostalgiska dramadokumentär släpptes i USA tidigare i år, och nu visas den alltså för första gången i Europa som Örebrofestivalens avslutningsfilm.

En annan av dokumentärerna är Citizen Jane - Battle of the City är en klassisk dokumentär om de stora ombyggnationerna i New York under 1960-talet, då det blev en kamp mellan kultur och ekonomi.

Kortfilmer tävlar

Kortfilmsprogrammet visas den 2 september och har delats upp i olika teman: LGBTQ, Kids Rule the World, Nordic Lights, Refugees Welcome, Regional Filmmakers och Competition. Till tävlingen har tusentals bidrag lämnats in från Sverige, Nederländerna, England och Tyskland. En vinnare kommer att utses både av publiken och en internationell jury.

Då visas filmerna på Stortorget

► Torsdag 31/8 kl 21 The Rocky Horror Picture Show

► Fredag 1/9 kl 21 Mamma Mia

► Lördag 2/9 kl 21 La La Land

