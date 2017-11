Recension: "Av alla uttryck är dansen det mest omedelbara för att gestalta kärlek, hat, våld och sorg.

"For never was a story of more woe / Than this of Juliet and her Romeo".

William Shakespeares tragedi om det älskande paret som utsätts för samhällets krav och konflikter tycks aldrig förlora sin aktualitet och har gestaltats på olika sätt, som pjäs, opera, musik, balett och på film. På svenska teaterscener har den spelats otaliga gånger.

Tjajkovskijs baletter tillhör klassikerna som ett balettkompani ska ha på repertoaren. Kronjuvelen är Svansjön, men någon balett på Shakespeares pjäs skrev han inte däremot en symfonisk dikt, fantasiovertyr, Romeo och Julia som skrevs 1870 några år innan Svansjön. Så denna balett baseras på musik ur flera verk.

Det är en sammansatt mosaik av dels nämnda fantasiovertyr och delar ur symfoni nr 6, ”Pathetique”. Även violinkonserten i D-dur vars dansanta första sats illustrerar festscenen i Capulets palats och den sjätte symfonins sista sats, Adagio lamentoso är mättad av svärta och sorg.

Jag var fundersam inför detta hopplock

Musiken som används är inspelad. Jag var fundersam inför detta hopplock. Upplevelsen blir i första akten något fragmentarisk men senare fungerar det mer som en sammanhållen enhet.

Av alla olika uttryck så är dansen det mest omedelbara för att gestalta kärlek, hat, våld och sorg. Skirt och ljuvligt i de kärleksscenerna och förtätat i konflikterna. Skildringar av våld stannar inte vid eleganta fäktscener. Scenen där Julias far hotar henne till livet om hon inte gifter sig med den familjen valt skildras mycket påtagligt och känns som en spark i magen. Det blir en påminnelse om att tvångsäktenskap faktiskt är en verklighet för miljoner unga kvinnor.

Det är en uppsättning som är på klassisk mark och inte direkt konstnärligt nydanande och utforskande. Den utger sig i och för sig inte för att vara något annat heller men det som först tedde sig mest som kostymdrama blev mer och mer gripande och kraftfullt och den enorma kvalitet som är på dansarna talar för sig själv. Diana Ermolaevas Julia och Yurii Zolotuhins Romeo är helt fantastiska och koreografen Elizaveta Menshikova har skapat förutsättningar för att det ska uppstå ögonblick av magi.

*

BALETT

ROMEO OCH JULIA

Örebro konserthus 17/11

Alexandrinskyteatern, S:t Petersburg

Koreografi: Elizaveta Menshikova