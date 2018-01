"En mötesplats som jag tror att vi får anledning att skriva mer om" – tre helgtips om allt från normbrytande dans till musikskådespel med masker

Januari – årets fattigaste månad. Och visst brukar det vara lite skralt med evenemang såhär inledningsvis. Svenska kammarorkestern har visserligen under veckan hållit två konserter, i tillägg till den de höll redan trettondagshelgen. Och det pågår något av en fotofestival med utställningar av internationellt uppmärksammad fotokonst på fyra olika gallerier i Örebro och länet. Samt att både Örebro konsthall och Örebro jazz och blues club inlett årets konst- och konsertserier. I början av veckan kröntes månaden dessutom av Guldbaggeglans när Örebrosonen Fares Fares utsågs till bästa manliga skådespelare. Så alldeles tomt har det inte varit. Och till helgen kommer mera:

Efter dagis. På Örebro konserthus bjuder man redan i eftermiddag in till sitt koncept med barnkonserter för den lite yngre publiken, Efter dagis. Den här fredagen heter konserten "Commedia del cembalo" och är en musikhistorisk resa med masker, kostymer och skådespel. Barnen får dessutom prova att spela cembalon och prova maskerna efter föreställningen. Anna Paradiso Laurin och Isabella Amirell står för underhållningen som rekommenderas för barn som är fyra år och äldre. Ser med stor förväntan fram emot den dagen min egen telning är gammal nog (om ett par år) att följa med på de här eftermiddagarna.

Spelrum. Sedan en tid tillbaka har en kulturmötesplats skapats på lördagsförmiddagarna i Örebro under namnet "Spelrum". Utövare inom musik, dans, bild, eller andra konstnärliga uttryck bjuds in att träffas för att inspireras, möta nya människor och dela sina erfarenheter och kompetenser. Just den här lördagen kommer brasilianska Instituto Batucar, ett body percussion-institut vilket innebär att de använder sig av kroppen för att förmedla musik, för att hålla i aktiviteter inom musikalisk gestaltning. En mötesplats som jag tror och hoppas att vi får anledning att skriva mer om framöver.

Man kan dansa. Inspirerade av SVT:s Bastubaletten gav sig Fröjdans, en ideell förening som främjar dans i Örebro län, ut på uppdrag i Bergslagen under 2016 och 2017. Missionen var att lära män att dansa, visionen att utmana och vidga normer för vad som uppfattas som manlighet. Det hela utmynnade i en dansföreställning som hette "Man kan dansa". Men dansprojektet dokumenterades också på film av Sune Eskelinen som i kväll, fredag, har en premiärvisning för kortfilmen på Bio Roxy. Visningen sker i samband med Fröjdans 20 års jubileum och jag hoppas att det blir fler visningar så att vi som inte anmält oss till festen också får en chans att se den här glädjekanonen till film.

Helgen bjuder också på två föreställningar, "Bläck eller blod" på Örebro länsteater och "Rickard Söderberg är gaytenor" på Hjalmar Bergmanteatern på lördag och Sjöängen i Askersund på söndagen. Men dem får ni läsa mer om i morgon.