Helgens biofilmer i Örebro med Anders Jakobson: Dieseldoftande brittisk bilaction i Baby Driver

Traditionsenligt är fredagar den stora premiärdagen när det gäller biofilmer och det planeringsschema från Filmstaden i Örebro som jag får ta del av, för att kunna skriva denna krönika så korrekt som möjligt, sträcker sig från fredag till nästkommande torsdag. Fredagar är alltså startdagen i programmet.

Lustigt nog är det inte en enda premiär denna fredag. SF:s hemsida avslöjar att två filmer är nya i Sverige i dag, men ingen av dem har kommit till Örebro just denna vecka.

Istället riktar vi blicken mot onsdag i nästa vecka då ”Baby Driver” har premiär. Den här actionfilmen har jag personligen stora förväntningar på och lite av förhandssnacket gör gällande att det är en av årets bästa filmer.

Det är den brittiska filmskaparen Edgar Wright som skrivit och regisserat filmen. Wright är mest känd för den trio filmer han gjorde tillsammans med Simon Pegg (”Shaun of the Dead”, ”Hot Fuzz” och ”World’s End”) men även för den unika ”Scott Pilgrim vs. The World”. Wright har talang för att gestalta action på ett rafflande, snabbt och effektivt sätt och jag har en känsla av att just det kommer att göra ”Baby Driver” till en fröjd för actionögat.

Filmen handlar om en ung, lätt hörselskadad kille som kan göra i princip vad som helst med en bil så länge han lyssnar på rätt musik. En exemplarisk chaufför i samband med rån och andra brottsligheter. När han vill bort från det kriminella livet luras han in i en sista stöt som är dömd att misslyckas.

Iden stjärnspäckade rollistan hittar vi storheter som Kevin Spacey, Jon Hamm och Jamie Foxx, men rollen som den unga Baby görs av stjärnskottet Ansel Elgort som slog igenom i tårdrypande ”Förr eller senare exploderar jag” och som i mitt tycke hade varit den perfekta unga Han Solo i Star Wars-filmen som görs just nu.

På onsdag kan vi se om Elgort och Wright fått till det i ”Baby Driver”, men jag är ganska övertygad om att detta är en film i min smak.

Schemat från Filmstaden som jag läst rapporterar inte enbart om vad som är nytt utan även det som är på väg bort ur programmet. Därför kan jag berätta att ”It comes at night”, ”Jordgubbslandet” och ”The Mummy” försvinner ur tablån lagom till nästa fredag, så är ni sugna på att se någon av dessa filmer är det nu sistachansen.