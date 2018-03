Helgkollen: Musikkrockar, humorkvinnor och veckans guldkorn

På fredag spelar Den svenska björnstammen, konstnärskollektivet från Norrköping, på Ritz. Konkurrens om fredagspubliken kommer från skånska indiepopbandet Billie the Vision & the Dancers som äntligen turnerar och besöker Satin och de lite tyngre postpunken i INVSN på Frimis (se nedan).

Något HELT annat vankas på Strömpis, som har charterfest ihop med en researrangör, och utlovar party med Rhodos, Magaluf och Ayia Napa-känsla. Även Conventum bjuder på andra (thrash metal)-bullar när Testament från USA valt att lägga sin tredje Sverige-spelning vid sidan av Stockholm och Göteborg just på Conventum i Örebro.

Den som vill ha något betydligt lugnare kan besöka Clarion för lite folkmusik-AW med gruppen Knafver, eller lyssna på Trio Törn i Wadköping på lördagen.

Två kvinnor stpår för fredagens humorföreställningar: Pernilla Wahlgren summerar 40 år på scenen och 50 år på jorden på Örebro konserthus, medan Expedition Babben (Larsson) utgår från Brunnsparken.

På lördagskvällen fortsätter musiken med Så mycket bättre-aktuella Sabina Ddumba på Örebro konserthus och Hoffmaestro på Ritz. Personligen tycker jag att festivalveteranerna känns en smula utslitna, men vågar inte sia hur de lockar den unga publiken. För många yngre är nog också biljetterna till Sabina Ddumba över deras prisklass - men så finns ju det vanliga utbudet av krogar och dansgolv förstås.

Så har det blivit dags för helgens tre utvalda guldkorn:

1. Örebrosonen på minigalleriet

Jag kunde nästan känna klordoften framför Anton Renborgs förstoring av en bassäng i franska Vichy - orten som förknippas med både kurort som i Vichyatten och eftergivenhet mot nazister som i Vichy-regim. Missa inte heller bilden med skuggspelet i gardinen på Black Door Gallerys pyttelilla övervåning.

►Läs mer om utställningen här

2. Ögonöppnande om musan

När feministiska Styrelsen för stor konst hade vernissage i lördage blev det besöksrekord på Konstbunkern. På en vägg hänger citat om hur olika manliga geni-konstnärer uttalat sig om kvinnor som musor. Det bjuder på en del hårresande läsning, som Max Ernst om Gala Diakonova: "If I could, I would like to strangle her". Burr.

► Läs mer om Styrelsen här.

3. Postpunk från Umeå

Till Frimis på fredag kommer INVSN (tidigare Lost Patrol Band, tidigare stavat Invasionen). Deras musik beskrivs som postpunk, men har rötterna ända ner till det tidiga 90-talets Umeå-hardcore. Dennis Lyxzén känns igen från Refused och The (International) Noise Conspiracy, där även Sara Almgren ingick. Både Dennis, Sara och Christina Karlsson (från projektet Honungsvägen med bland annat Säkert) kommer att stå för sång under kvällen.