Alice Cooper hittade borttappat konstverk

Rockstjärnan Alice Cooper har hittat ett konstverk av Andy Warhol värt miljontals kronor. I ett förråd tillsammans med artistens turnéutrustning har Andy Warhols klassiska verk "Little electric chair" legat ihoprullat i ett rör i över 40 år. Cooper köpte tavlan av konstnären på 70-talet efter att de börjat umgås med varandra i New York. "Little electric chair" är ett klarrött tryck av ett fotografi föreställande fängelset Sing Sings elektriska stol. Trycket liknar också den elektriska stol som rockstjärnan hade på scen under sina konserter. Konstverket kan i dag vara värt upp mot 90 miljoner kronor, om det visar sig vara äkta. Alice Cooper kan dock inte svara på det då han lades in på rehab för alkoholism och därför inte minns allt från den tiden. Men till The Guardian säger Warhol-experten Richard Polsky att verket är äkta.