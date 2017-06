Art Attack vid Frimis – hyllar tidigare Open Art-konstnär

Open Art 2017 är högst levande. Efter första veckan tillkommer fortfarande nya konstverk men kanske inte alltid på arrangörernas villkor. Förankrade med järnspett i Svartåns botten vajar fjorton t-shirts i vinden.

En så kallad "art attack" som uppfördes i hemlighet under natten till tisdagen.

–Det är ett väldigt positivt och roligt initiativ - det är sånt som behövs i våran stad, säger verksamhetschef Nina Glimvall och berättar att gerillakonstverket kommer att få vara kvar tills vidare.

Trycken varierar men konstnären PBR har använt den kinesiske konstnären Ai Weiweis namn som kärna i: ""Tribute" ? Is This Art ?".

Konstverket kompleteras av sju vita blommor som vajar vid vattenbrynet. Det kinesiska lyckonumret som symboliserar samhörighet.

Den samtida kinesiske konstnären Ai Weiwei är känd för sin politiska aktivism och närvarade på Open Art 2015 med: "Think Different (How to hang workers' uniforms)" då 375 overaller hängde över köpmansgatan.

