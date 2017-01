En befriares historia

Det är en kall höstkväll i november när jag står utanför Örebro konsthall och tittar på en av stadens mest dramatiska skulpturer. Placerad mellan slottet och det vackra Centralpalatset på Olaigatan tornar Befriaren hotfullt upp sig under de nakna träden. Samtidigt som jag tar en bild av verket med telefonen kommer en hård vindpust från Järntorget. På telefonskärmen syns en avklädd man med allvarligt ansiktsuttryck som i mörkret försöker hålla tillbaka en stor sten. Ett par bilar passerar förbi och jag tänker att han ser ut att föra en kamp på liv och död.

Denna bild av Befriaren skiljer sig mot hur han ser ut under sommarhalvåret. Under denna årstid kan man se både en vattenstråle och detaljerna av en muskulös kropp. Axelmusklerna träder fram som fullt ansträngda. Hans biceps och triceps ångar på i maxfart. Musklerna på ryggen ser inte lika jäktade ut. De ser mer ut som vilande kontinentalplattor: som en trygg bas, och man kan bara ana vilka konsekvenser allt skulle få om de börjar röra på sig.Utifrån denna beskrivning kan man tänka sig att ansiktet på Befriaren är ansträngt och fullt av plågor. Men han ser ut att vara koncentrerad. Nästan fundersam. Som om han grubblade på varför han behöver stå där, utan att någon hjälper honom med stenen.Befriarens skapare heter Karl Hultström (1884–1973) och var endast 30 år gammal vid tiden för skulpturens tillkomst 1914. Hultströms skulptur ingår i en klassisk tradition som skiljer sig markant mot flera av de konststilar som växer fram under samma tid. Nya stilar som i sin tur kom att få en omvälvande påverkan på konsten under hela 1900-talet.Som modell för skulpturen står gymnasten Axel Janse. Janse deltog i det svenska 24-mannalag som vann guld i laggymnastik i de Olympiska sommarspelen i Stockholm 1912. Förutom Janses muskulösa kropp, bidrar Hultström med en del finess. Jansens figur är bearbetad utifrån en idé om ideala former: varenda detalj i musklerna och vinklarna är noggrant skapade. Så pass att Befriaren framstår mer som en hypermodern italiensk sportbil än en människa av kött och blod.

Hultström har också förlängt proportionerna i kroppen och skapar dramatik i bilden via kroppshållningen. Överkroppen står tätt intill stenen och armarna är vinklade i nittio grader, samtidigt som han svankar och har benen formade i en lätt kurva. Det ger bilden av en pågående kamp. Frågan är dock om hållning inte skulle bryta ryggen i en verklig situation.Befriaren kan ses som en symbol för människans ständiga brottning med sig själv och naturen. Den kan även ses som en hyllning till ett manligt hjälteideal och inte minst till friheten: att skänka befrielse till någon eller något. Även till något så enkelt som en vattenstråle. Från ett samtida perspektiv kan Befriaren ses som en symbol för vår egen syn på kroppen. En kropp som ständigt ska stärkas och pinas för att förfinas till sin absoluta gräns.

Skapandet av en liknande skulptur idag hade riskerat att bli en parodi på våra kroppsideal med strävan efter perfektion. Hultströms klassiska konstideal med hyllandet av människan kom dessutom hastigt och påtagligt på skam när första världskriget bryter ut samma år som skulpturen invigs.

Historien om Befriaren börjar redan 1909. Det året ingår den välbärgade grosshandlare Adolf Lindgren ett avtal med Drätselkammaren i Örebro stad. I ett avtal där Örebro stad säljer tomterna vid Olaigatan krävs att Lindgren innan utgången av 1914 ska bygga ett stenhus på minst fem våningar på tomten – det som sedan blir Centralpalatset. Drätselkammaren skriver även att Lindgren ska bidra till att öppna platsen mellan Olaigatan och Slottsbassängen medelst en springbrunn eller vattenkonst före utgången af år 1914. Lindgren ska i samband med detta betala till stadskassan ett belopp af fem tusen kronor.De fem tusen kronor som Lindgren är tvungen att betala räcker till konstnärens arvode, skapandet av skulpturen och frakten till Örebro från Stockholm. Staden får skjuta till ytterligare lika mycket för att ordna med vattenanläggningen och inrättandet av skulpturen m.m.

I och med att man vill skapa en kraftig stråle i vattenkonstverket – som skulle nå 10 meter upp i luften – uppstår en annan utmaning. Var ska man ta vattnet ifrån? Tjänstemannen på Örebro stads byggnadskontor testar först idén om att det är enklast att ta vattnet från stadens egen vattenförsörjning. Önskemålet om en kraftig stråle skulle dock innebära att förbrukningen häraf blir väl stor i förhållande till vattenverkens kapacitet samt stadens själfkostnader alldeles för höga. Man beslutar därför att bygga en separat vattenledning och tar vattnet från ån.

Den 14 januari 1914 tillsätts en kommitté för att utreda byggandet av vattenkonst i Centralparken. Kommittén ska vara en allsidig grupp bestående av borgmästaren, chefer för olika nämnder, en akademiker, Adolf Lindgren och en konstnär. Kommittén har två aspekter att ta hänsyn till när de bedömer förslagen: den nyss nämnda frågan om finansiering och vad man kallar för estetiska synpunkter. Ytterligare ett problem för kommittén dyker dock upp: det är bråttom. Skulpturen ska vara på plats redan till sommaren 1914. Föreningen Örebro forntid och framtid kallas in för att hjälpa till att ta emot förslag på vattenkonst och bedöma de estetiska kvalitéerna. Totalt kommer det in sju förslag. Hultström står för två av dem. Ett antal förslag ratas genast. För bedömarna tycker att det är viktigt att kritiskt granska förhållandet mellan vattnet och skulpturen. Figuren får inte ta för mycket plats på bekostnad av att vattenkonsten blir underordnad. Symboliken i verket ska handla om vattenkonst! Det innebär att man väljer bort den ena av Hultströms förslag som föreställer en kvinna som stiger upp ur badet och stryker vatten ur håret och som har titeln Daggkåpan.

Kommittén skyndar sig sedan att skriva vad den återstående idén har och som de andra saknar: I de öfriga förslagen däremot tjänar bilden att förmedla och motivera vattnets framträngande i en kraftig stråle. Förslaget man syftar på har arbetsnamnet Befriaren eller Fri. Kommittén skriver lyriskt att de väljer detta förslag eftersom det förmedlar och motiverar vattenkonsten på ett synnerligen lyckligt och originellt sätt.