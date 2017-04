Klart med sommarens stora konstutställning i Bryggeriet i Nora

Besökarna kommer att få uppleva allt från video till textil, måleri, grafik och installationer i Bryggeriets häftiga lokaler. Det blir skulpturer av Oskar Korsàr, hologram av Yumiko Shiozaki från Japan, gatukonst av Patrik Qvist och mycket mer.

Utställningen har vernissage 10 juni kl 13-17 med invigningstal av Marita Axelsson på Konstfrämjandet Bergslagen och pågår hela sommaren till 30 juli. Det kommer att vara öppet tisdag–söndag 11-17 under sommaren. Utställningen Now you see me now you don't har temat att se människan, att vara människa, att synas eller beskåda någon annan,

Konstnärerna är: Jesper Blåder, Emma Bjelke, Björn Engeberg, Oskar Korsár, Ulrika Mars, Ragnar Persson, Patrik Qvist, Yumiko Shiozaki, Brita Sandewall, Sophi Vejrich, Frida Yngström

Du kan klicka på respektive konstnärs namn för att veta mer.