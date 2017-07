Framtidens pop intar Örebro – The Magnettes gör två besök i augusti

Förra veckan valdes The Magnettes ut som Framtidens artist på P3 när radiokanalens musikredaktörer fick utnämna en musikakt i början av karriären som inom något år skulle vara en given del av musiklandskapet. Nu presenterar det hyllade bandet nya turnédatum.

The Magnettes är från Pajala och består av Sanna Kalla, Rebecka Digervall och Tomas Bäcklund Thuneström. Med låtar som "Young and wild", "Killers in a Ghost Town" och "Pajala State of Mind" har de uppmärksammats på amerikanska festivaler som SXSW och The Great Escape.

30 juni släppte de sitt debutalbum "Ugly Youth" och den 19 juli packar de ner sin pop - med influenser från synt, riot grrrl och new wave - och ger sig ut på en sommarturné som tar dem till Boulebar i Örebro 19 augusti. Som om inte det vore nog kommer de även att spela på Live at Heart 30 augusti - 2 september.

