Karl Magnus gör "hattrick" i julottor

Prick klockan sju på juldagens morgon går det att höra honom spela orgel i SVT 1. Tre minuter senare hörs han i P1. Och samtidigt spelar han live i Nikolaikyrkan. Det är beståndsdelarna som utgör Karl Magnus Janssons "hattrick" i julottor. Men någon förmåga att klona sig har han inte – julottorna i radio och tv är förinspelade.

– Att jag hörs på tre julottor samtidigt har aldrig hänt förut. Det känns spännande, berättar Karl Magnus Jansson, som arbetat som organist i Nikolaikyrkan under 14 år.

Julottan som är gjord för SVT spelades in i Nikolaikyrkan under november. Förutom att sändas på morgonen visas den även i repris två gånger i SVT 2 under dagen. Sjunger gör körerna Vox Nicolai och Corona. Anders Lennartsson, församlingsherde, predikar och gudstjänsten leds av Moni Höglund. Under julhelgen visas totalt fyra gudstjänster från Nikolaikyrkan i SVT.

Radiojulottan är inspelad i Betelkyrkan. Förutom Karl Magnus deltar även bland annat pastor Sören Carlsvärd, Gunnel och Fred Sjöberg som står för körledning och solosång, samt Equmeniakören.

Karl Magnus liveframträdande i Nikolaikyrkan börjar klockan sju på morgonen. Vad det blir för musik är ännu inte helt spikat när NA träffar honom.

– Men vi kommer definitivt framföra klassikern "Oh, helga natt", så mycket kan jag säga.

Vilken av de tre julottorna som Karl Magnus själv ser mest fram emot är lite svårt att svara på.

– Jag har nog inte något bra svar på det. Alla känns spännande på olika sätt. Men det var kul att få vara med om att spela in gudstjänsterna för tv.

För Karl Magnus är julen starkt förknippad med musiken. Han berättar att han tror att det finns ett stort behov av få uppleva klassisk julmusik under all stress som högtiden också innebär.

– Jag tror att Nikolaikyrkan kan bidra med en oaskänsla. Att folk kan komma hit och uppleva julmusiken och inte kan sitta och hålla på med mobilen under en stund. Jag tror att det är nyttigt och att det finns ett stort behov av den stunden av vila.

Hur många som faktiskt kommer att höra Karl Magnus spela under juldagen har han ingen exakt uppfattning om. Men han tippar på att det med största sannolikhet handlar om hundratusentals människor.

– Ja, det är nog förvånansvärt många eftersom julottan i tv även går i repris. Att det är så många som kommer höra när jag spelar känns svårt att förstå.

Kommer du själv titta på julottorna i efterhand?

– Det blir kanske så att jag i alla fall kikar på tv-sändningen i efterhand. Om jag törs, haha.