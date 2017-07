Hon berörde hela Sverige med "Lady Stardust" och "Driving one of your cars". I sommar turnerar hon intensivt och gör två spelningar på Vinöns värdshus fredag 14 och lördag 15 juli.

– Hon har varit hos oss åtta somrar i rad och vi är glada över att ha tillbaka henne, säger Veronica Wilhelmsson på Vinöns värdshus.