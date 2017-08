Live at hearts stipendium går till örebroaktuella The Magnettes "Det här är ett band som har något stort på gång"

"Världen håller på att upptäcka The Magnettes på allvar och vi vill gärna ge dem goda möjligheter att skapa ny musik här i Örebro. Det här är ett band från framtiden som har något viktigt att säga och något stort på gång", säger Lars-Göran Rosén, musikansvarig på Live at Heart, i ett pressmeddelande.

The Magnettes som bildades i Pajala med medlemmarna Rebecka Digervall, Sanna Kalla och Tomas Bäcklund Thuneström, har flera bokningar planerade i Örebro framöver, bland annat på Live at heart men först redan den 19 augusti på Boule bar.

"Live at Heart finns eftersom vi vill ge de som skapar musik möjligheter att växa. The Magnettes har spelat hos oss tidigare år och vi har följt deras imponerande utveckling. Det kommer bli mycket spännande att se var deras karriär tar dem", säger Åke Lundström, VD för Live at Heart, i pressmeddelandet.

På Live at Hearts invigningsmingel delas stipendiet ut som består av en veckas boende i Örebro samt en veckas tillgång till inspelningsstudio på Musikhögskolan vid Örebro universitet.