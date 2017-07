Omfamnande musik som visar att en människa aldrig är ensam

Tom Valhjärta – Rat King

Ett blåvalshjärta väger 180 kilo och är cirka 152 x 121 x152 centimeter. Artärer och vener som hjälps åt att leda blod genom världens största muskel och ut i den stora kroppen.

– Jag älskar symboliken i att ett hjärta som är för stort egentligen är ett medicinskt fel. Men jag tycker att du ska sträva efter att ha ett stort hjärta – och då kan du lika gärna sträva efter att ha det största. Som ett blåvalshjärta och vara snäll mot människor, berättar Tom Valhjärta eller Tom Ericsson som han heter utanför scenen.

Det är i den ödmjukheten som Toms musik växer fram.

– Mänskligheten är ganska mörk ibland och det är mycket hemskt som händer men jag väljer att se det fina i människor också, säger Tom.

Blåvalshjärtat började som en parentes under ett gymnasieprojekt men gav namn till Whaleheart – ett band som han startade tillsammans med sin bror Björn Ericsson, Louis Andersson Luthman och Robin Lindbladh. Bandet grundades i ett hus dit Tom flyttade efter gymnasiet.

– Det var en drömsituation – man hade det livet och den tiden att forma soundet som man ville.

Han började spela gitarr när han var tolv. Tillsammans med sin bästa vän på trummor började de spela Kiss-låtar innan de gick olika vägar. Toms väg gick genom mängder olika band och det numera nedlagda Rockgymnasiet.

– Först skulle jag bli världens bästa ljudtekniker, sen skulle jag bli världens bästa gitarrist, sen skulle jag bli världens bästa sångare och istället blev jag halvdan på allt, berättar Tom.

All strävan och alla olika delar har format honom till den musikern han är idag.

Parallellt med Whaleheart, som spelar en form av indierock och blandar slående melodier med ett ungdomligt hjärta som bankar livet ur sig, skriver Tom även en mer lågmäld, akustisk musik. Inspirerad av det personliga och innerliga uttrycket.

Symboliskt nog fick han en möjlighet att spela live på alla hjärtans dag 2017 på Rock Bar. Tanken var först att spela Whaleheart-låtar solo men Tom bestämde sig för att testa sitt egna material som Tom Valhjärta.

– Det kom mycket folk från ingenstans och det växte framtill något väldigt kul och givande. Utan den spelningen vet jag inte om jag hade fortsatt, berättar han.

Jag gillar ärligheten i att kunna vara halvkass på något. Det behöver inte vara jättebra inspelat och producerat för att man ska kunna förmedla något.

Han fortsatte att förfina sitt värv och sökte efter det uttrycket och de låtarna som han släppte den 15 juni.

Tom Valhjärta – Don´t Ask

– Jag skriver alltid låtar och de kan växa fram olika. Vissa passar inte till Whaleheart och de låtarna har växt och blev ep:n Rat King.

Låtarna spelade han in själv under en veckas tid, helt ensam i ett hus. Han producerade, spelade gitarr, spelade bastrumma och sjöng. En "Do it yourself"-anda löpte som en röd tråd genom hela projektet.

— Jag gillar ärligheten i att kunna vara halvkass på något. Det behöver inte vara jättebra inspelat och producerat för att man ska kunna förmedla något, berättar Tom ödmjukt.

– Jag utgår från mig själv och mina upplevelser. Jag skriver låtar, poesi, noveller — olika lager. Det kan vara en specifik händelse som triggar något i mig eller att man får inspiration av tråkiga saker — sinnets sätt att fly liksom, säger Tom.

Det är något speciellt med att skriva musik som berör och får människor att inse att de aldrig är ensamma.

Ep:n rymmer sju spår som alla gräver sårbarheten och dödligheten i att vara människa — en konstant påminnelse om att man aldrig är ensam i sina tankar och känslor. "If you fall I will follow" skriker han med en röst som skär genom högtalarna och greppar i desperation efter ett sammanhang.

— Det är något speciellt med att skriva musik som berör och får människor att inse att de aldrig är ensamma. De kan vara att man mår dåligt eller har hjärtesorg. Musiken som man skapar visar att man inte är själv med att vara dödlig. Det är viktigt för min musik att kunna berätta att den som lyssnar aldrig är ensam.

Efter en spelning i Kristinehamn kom det fram en tjej och berättade för Tom att det kändes som att han kände och förstod henne.

— Jag sa: "nej det kanske jag inte gör, men jag är glad att du kan hitta något i min musik som förstår dig". Jag tror verkligen att musiken kan förändra och att man kan förenas i den.

Förenas som artärer och vener som ensamma aldrig hade kunnat pumpa blod genom ett blåvalshjärta.