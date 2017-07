Örebro kammarkör uppträder vid Europas största körfestival i Riga

European Choir Games är både en festival och en tävling som anordnas av tyska Interkultur som föddes ur idén att föra samman körer och människor från hela världen och olika kulturer med musikens förenande kraft.

– Det är en väldigt hedrande inbjudan, säger Örebro kammarkörs dirigent Fred Sjöberg som varit körens konstnärliga ledare sedan 1981.

European Choir Games anordnas vartannat år. Örebro kammarkör var med första gången 2015 när festivalen anordnades i Magdeburg. I år ingår de i konserten Northern Lights tillsammans med körer från Norge och Lettland.

– Vi är väldigt glada att Örebro kammarkör kan komma till Riga och dela med sig av nordisk musik. Vi kallar konserten Northern Lights för att den ska spegla det körmusikaliska norrsken som finns i exempelvis Lettland och Sverige och våra grannländer – ett norrsken som många av de deltagande körerna kanske inte känner till eller har hört, säger festivalgeneralen Románs Vanags i ett pressmeddelande.

Konserten Northern Lights anordnas 18 juli, klockan 22.00 i den nyrenoverade domkyrkan i Riga som byggdes 1211 med utsikt över floden Daugava. Totalt medverkar fyra körer och över 120 körsångare från de tre länderna.

– Varje kör sjunger egna stycken som vi själva valt ut – sedan sjunger alla körer några stycken tillsammans. Vi har vår första gemensamma repetition på måndag och på tisdag kväll är det dags, säger en glad Fred Sjöberg.

Med sig till Riga har kören fyra låtar av svenska kompositörer som de ska framföra: "Night Comes" av Johan-Magnus Sjöberg och "I himmelen" skriven av Karin Rehnqvist.

– Vi har fått i uppdrag att välja ut typiska sånger från de länderna vi kommer ifrån – de ska spegla mångfalden och variationsrikedomen. Karin Rehnqvists "I himmelen" passar så bra för den anknyter till den svenska urkulturen med sin grund i kulning som är en form av vallmusik man sjöng för att locka in korna till fäbodarna i bland annat Dalarna, säger Fred Sjöberg.

De två låtarna kompletteras med två låtar till från dalarna av Anton Leanderson-Andréas från Avesta. Han har gått musikhögskolan i Örebro och bor här sedan 2006. Styckena "Arise, my darling" och "Love is as strong as death" är hämtade från en engelsk nyöversättningen av Höga visa som Anton Leanderson-Andréas tonsatt under våren.

– Texten är så bra i sig så mycket har handlat om att följa det naturliga flödet i texten när jag tonsatt. Den stora utmaningen har legat i att återge den inneboende energin som texten förmedlar, säger Anton Leanderson-Andréas.

Styckena handlar om evig kärlek lika stark som döden och kärleken och förälskelsens uppvaknande om våren, något som även musiken ska återspegla. Det var den energin som drog Anton Leanderson-Andréas till texterna. Han blev kontaktad av Örebro kammarkör som undrade om han hade några stycken som de kunde sjunga under konserten Northern Lights.

– Texten berörde mig och inspirerade mig att skriva musiken och det känns fantastiskt att Örebro kammarkör ska framföra styckena för de kan förmedla den energin och innerlighet som de kräver, säger en glad Anton Leanderson-Andréas.

Det blir en debut i dubbel bemärkelse – det är första gången han är på European Choir Games och även första gången hans stycken framförs där.

– Det har känts väldigt bra när vi har repeterat och jag tror att det kommer att bli en oförglömlig upplevelse att få framföra sin musik i Rigas domkyrka. Det känns ärorikt och jag är i gott sällskap, skrattar Anton Leanderson-Andréas som reser ner till Riga med kören måndagen 17 juli.

– När vi var i Riga och sjöng för tre år sedan höll de på att renovera domkyrkan så vi fick ingen möjlighet att uppleva den då - men nu tar vi igen det och hoppas på en oförglömlig kväll, skrattar Fred Sjöberg.