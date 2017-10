Spelningen äger rum den 17 mars. Under sommaren har Ddumba spelat på flera av Sveriges största musikfestivaler, bland annat Popaganda och Way out west. För ett år sedan släpptes hennes senaste album "Homeward bound", vilket hyllats av kritiker. Hon är signad till amerikanska skivbolaget Warner Bros och arbetar frekvent med några av de främsta låtskrivarna.

På lördag är det premiär av "Så mycket bättre" där Sabina Ddumba är en av deltagarna. Andra är exempelvis Moneybrother och Kicki Danielsson.