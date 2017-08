Troubled Horse siktar mot Europa

Galopperande trummor och ylande gitarrer leder in Troubled Horse på en väg av damm kantad av ruiner där samhällskritik ekar mellan de kalla och nakna väggarna.

– Vi lever i ett väldigt intressant tidevarv. I backspegeln kommer nog 2010-talet och framåt få minst lika mycket omvälvande relevans tillskrivit sig som 1960-talet. Revolutionen upprepar sig ju igen och igen och har så gjort i alla tider, men det kommer sällan något bra bestående utav den, förklarar Martin Heppich som är sångare och textförfattare i Troubled Horse.

Passande nog heter det senaste albumet just "Revolution on Repeat" och är ett steg från det personliga till det att fånga en tidsanda.

– Förra skivan handlade mer om vad som pågick i mitt eget huvud medan senaste skivan handlar mer om observationer från samhället, säger Martin.

Troubled Horse grundades 2003 av Martin Heppich. Efter olika konstellationer släpptes debutalbumet "Step Inside" 2012. Det triggade ett långt 2013 fyllt med spelningar – bland annat en tre veckor lång turné i Europa.

Sedan började arbetet med uppföljaren. Mikael Linder kom in på gitarr, Tom Jandelius likaså och Jonas Arnesén på trummor. Medan debutskivan var väldigt personlig blev uppföljaren något där alla var inblandade.

– Det är väldigt kul när alla är inblandade men det kan även göra det mycket svårare! Under vissa stunder har det varit kämpigt då vi kunde dissa 90 procent av alla idéer, skrattar Mikael och förklarar att det kan ta rent mentalt men att det är viktigt för att lära känna varandra.

– Och jag kanske har lite svårt att släppa taget haha! Men det blir bättre när man släpper in flera och det blev ett gediget skivsläpp – vi vågade åka ner till Göteborg med säkerheten att det kommer gå bra, säger Martin.

I vinterkylan spelade de in skivan under två veckors tid. De bodde i studion, det var mörkt, de såg inget ljus, gick på ett hårt och minutiöst schema som de sedan fick lägga om då Mikael drabbades av öroninflammation.

– Det var en intensiv process där nere men vi hade förberett oss genom att repa intensivt – det blir många timmar i replokalen där man jobbar på samma saker om och om igen för att de ska sitta när man spelar in – och det hårda jobbet är det enda sättet. Visst kan det vara jävligt jobbigt ibland när man spelar och jobbar heltid också, man kastas fram och tillbaka, säger Jonas Arnesén.

Just nu är det lugnet före stormen som ligger tätt mellan replokalens väggar men snart är det dags att bege sig ut och spela igen. Förutom några spelningar själva på bland annat Live at Heart 2 september, ska de följa med Graveyard på en europaturné i oktober.

Man åker i trånga bilar, får dåligt betalt, tar ut sina få semesterdagar på det, men man lägger ändå sitt hjärta helt och hållet till bandet.

Det är slitigt att spela live. Förutom att det ska finnas utrymme och tid ska man frakta allt man behöver långa sträckor för ganska lite pengar.

– Men det är så jävla roligt att spela live ändå! Man åker i trånga bilar, får dåligt betalt, tar ut sina få semesterdagar på det, men man lägger ändå sitt hjärta helt och hållet till bandet, säger Tom Jondelius.

– Allt är inte ultimat men allt jobb och allt slit som man lagt ner under åren tas ut under ett enda tillfälle där på scenen, berättar Mikael.

En intensiv höst väntar där de sprider deras rock, med influenser av både 1960- och 1970-talet, över Sverige och Europa.

– Bandet har under perioder legat på is men det har aldrig funnits tankar på att lägga av! Det är mitt hjärteprojekt, det är lite som en förbannelse men det är alltid värt allt slit, avslutar Martin och gör sig redo för att föra bandet in bandet i ett musiklandskap där en öken breder ut sig och rocken ekar över vidderna under en illavarslande måne där revolutionen upprepar sig igen.