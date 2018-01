"Natur som du aldrig sett den tidigare" – vernissage för experimenterande fotoutställning i Örebro

På lördag är det dubbelvernissage för utställningen "The belt of Venus and the shadow of the earth" av konstnärsduon Lindergård som visas både på Black door gallery vid Järntorget och hos Konstfrämjandet Berglsagen i Wadköping.

"Numera besöker de flesta av oss naturen istället för att leva i den. Vi lever av den på distans trots att vi som biologiska varelser är framsprungna ur och formade av den /.../ Det är ett beteende som Inka och Niclas Lindergård klär av från sin mytologiska skrud igen och igen i sina konstnärskap", skriver Black door gallery i ett pressmeddelande.

De beskriver utställningen som bilder av natur som du aldrig sett den tidigare.

"Inka och Niclas Lindergård hör till de konstnärliga ”bildforskare” som med det fotografiska mediets hjälp med stor intelligens blottlägger våra seendekonventioner i smarta och fantastiska bildserier", fortsätter pressmeddelandet.

Den 1 februari kommer konstnärsparet till Örebro Läns Museum för ett föredrag.