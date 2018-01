Ny bok: På jakt efter livets kärna i sällskap med Thoreau

Hur lever man i samklang med naturen? Ett äkta och sant liv?

Peter Handberg vandrar i Henry David Thoreaus fotspår och reflekterar över natur och civilisation.

Henry David Thoreau (1817-1863) var författare, filosof, utvecklingskritiker och skarp motståndare mot slaveriet.

Och naturvän, med en vilja att söka sig bort från civilisationen till ett liv som skulle bli mer äkta. Mer ursprungligt.

Under en period drog han sig tillbaka till en stuga vid sjön Walden Pond i Massachusetts. Där ville han leva ett enkelt liv, "leva på djupet och suga all märg ur livet, leva så ståndaktigt och spartanskt att allt som inte var liv drevs på flykten", som han skriver i välkända "Walden", som med tiden blev en klassiker.

Läs mer: Fler recensioner av facklitteratur finns att läsa här

Läs mer: Zadie Smith i topp när vi listar våra favoritböcker just nu (oktober-november)

Författaren Peter Handberg har länge varit intresserad av Thoreau och hans filosofiska tankar. Han har även översatt ett urval ur Thoreaus dagböcker.

I den nyligen utgivna essän "Jag ville leva på djupet" skildrar han hur han till sist ger sig ut på en resa i Thoreaus fotspår, till trakterna kring Walden, där han försöker komma nära Thoreau och hans tankar.

Han vandrar i skogen, lyssnar på fläckskogstrasten i sin mobil, pratar med andra besökare och reflekterar över Thoreau och hans tid. Samtidigt väver han in sina egna erfarenheter, inte minst från den period då han bodde i en enkel stuga på Lovön, och sin egen civilisationskritik.

Peter Handberg rör sig bland transcendentalisterna, en filosofisk strömning som Thoreau var en del av, tillsammans med bland andra Ralph Waldo Emerson och Margaret Fuller. De drivs av idealism och vill leva ett enklare och mer "äkta" liv, ekologiskt och nära naturen. Mycket kretsar kring att skala bort allt som stör, allt som inte är nödvändigt, för att komma närmare livets kärna, med naturen som ledstjärna.

Han besöker också industristäder, får kontakt med en man som driver en dejtingsajt för gröna anarkister och promenerar längs stängslet till den plats där USA hade sitt största lager av kärnvapen under kalla kriget.

Det är både underhållande och intressant, Peter Handberg är en oerhört stilsäker skribent, med ett språk som lever och andas.

Han kretsar kring Thoreau, ringar in honom och försöker se vem han var och varför han valde att leva som han gjorde. Visst kan han ses som en förebild, med sitt engagemang mot slaveriet och sitt värnande om naturen. Men Peter Handberg skildrar också kritiken från bland andra skribenten Kathryn Schulz som i The New Yorker beskrev Thoreau som ett hycklande, pretentiöst "sjökräk" (pond scum).

Peter Handberg ställer frågor kring hur vi lever våra liv, vad vi slösar bort och vad vi missar, med Thoreau som en följeslagare på den filosofiska stigen.

Drömmen är en självskapad frihet, skriver Handberg, men "frågan är om vi inte är längre ifrån vad vi är än vad vi någonsin har varit, och att människan i hävdvunnen mening kanske inte ens är slutet på skapelsen. Utan att vi faktiskt en dag gifter oss med en maskin."

Han frågar en bekant som jobbar inom säkerhetstjänsten hur man ska leva sitt liv. Vad livets verkliga värden är. Svaret blir att han inte har en aning, han försöker bara hålla ordning.

Så blir Peter Handbergs "Jag ville leva på djupet" både ett mångsidigt porträtt av Henry David Thoreau och en påminnelse om vilka frågor vi borde ställa oss själva.

LITTERATUR

Peter Handberg

"Jag ville leva på djupet"

(Natur & Kultur)