Rebecca från Örebro delar ut pris på P3 Guld – "Jag skulle ångra mig rejält om jag inte gjorde det här"

I fredags åkte Rebecca Johansson och en nära vän till Stockholm för att börja förberedelserna. Två repetitioner i Partille arena under lördagen innan det är dags för själva galan och scenframträdandet.

– Jag vet inte hur många gånger jag sagt att jag ska dra mig ur. Men mina vänner har peppat mig och jag vet att jag skulle ångra mig rejält om jag inte gjorde det här, säger Rebecca Johansson.

Priset kommer hon att dela ut tillsammans med Molly Sandén, Kalle Zackari Wahlström och Farah Abadi som var programledare för Musikhjälpen 2017 – där hela den här sagan började.

– Att ställa upp genom att skänka pengar till musikhjälpen, där årets tema var barn är inte till salu, var en självklarhet.

Att hon skulle vinna tävlingen kom dock som en överraskning.

– En dag i slutet av december ringde min telefon och en kvinna som arbetade med Musikhjälpen berättade att jag gått vidare i tävlingen och att jag därför skulle svara på några frågor, säger Rebecca och berättar att hon svarade fel på den sista frågan och därmed trodde att det var kört.

– Men det visade sig att jag hade flest rätt och därmed den som vann tävlingen. Jag tackade givetvis ja utan att blinka och vips var jag inne i P3 guld-världen.

Det innebär också att hon är bjuden på efterfesten. Och det finns en hel del artister hon hoppas få träffa.

– Håkan Hellström och Miriam Bryant är de två som spelas mest på min Spotify så jag hoppas att de är där. Sedan har jag lovat en kompis att försöka fixa en hälsning till Silvana Imam som är en gudinna för henne, säger Rebecca.

Hon ser också fram emot att få hänga på scen med de tre programledarna, även om det ska bli nervöst.

– Jag tyckte om Molly redan när jag var liten men gled ifrån henne, tills alldeles nyligen då jag återupptäckte vilken sjujäkla sångerska hon är.

Än vet hon inte vem som kommer att vinna "Årets låt" men de nominerade är "Helt seriöst" med Kaliffa, "More than you know" med Axwell och Ingrosso, "Rocket" med Miriam Bryant, "Symphony" med Zara Larsson och Clean Bandit, "Tårarna i halsen" med Tjuvjakt.

– Jag försökte skoja till det med manusförfattaren och sa att jag ska försöka undvika att göra som på Oscarsgalan i fjol där La la land felaktigt ropades upp som vinnare, men kanske blev han bara orolig av det, säger Rebecca som fick ett osäkert "Aaa" till svar.