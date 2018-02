Recension: Loney dear på Klubb mono – "Frustrerande att någon med en sådan pipa låter sången vara sekundär"

I lördags kväll gjordes foajén på Örebro konserthus än en gång om till en klubb med popcornsbuffé, dj och rökmaskiner. På scenen blev det känslosamt först med Love Antell och sedan med Loney dear.

Det är inget snack om att Klubb mono lyckas boka några av våra hetaste artister när de inleder säsongen med Loney dear, Emil Svanängens alias. I fredags kväll plockade han hem Manifestgalans pris för bästa pop, hans senaste album är nominerat av Gaffa till årets album och när Grammisgalan äger rum nu i veckan har han två chanser att plocka hem guldet då han är nominerad i kategorierna Årets alternativa pop och Årets kompositör.

Och här i Örebro har vi mer att se fram emot när det gäller Loney dear som förutom att gästa Klubb mono också har påbörjat ett samarbete med Svenska kammarorkestern. Tillsammans planerar de att överskrida musikgenrerna och skapa något nytt någon gång de kommande åren.

Att försöka kapsla in Svanängens musik i kategorier är nästan orättvist

Nu tycks det här med musikgenrer inte vara så viktigt för Loney dear som obekymrat bryter gränserna mellan elektronisk pop, indie, folkmusik och klassiskt. Men att försöka kapsla in Svanängens musik i kategorier är nästan orättvist.

I foajén på Konserthuset får man en känsla av att hans musik skapas på scen, här och nu. Det är mycket elektronik med i spelet och musiken böljar, flödar och ändrar karaktär samtidigt som Loney dear torkar svetten ur pannan med en handduk. Det är intensivt och precis som i en bra film så gäller det att hänga med för att inte tappa tråden.

Det är intensivt och precis som i en bra film så gäller det att hänga med

Därför känns det lite som en vila när han istället sätter sig ned vid pianot och raderna ur Hulls – "He is a mad man, he is my trouble, it's not right now, he is my burden" – fyller både rummet och med största sannolikhet också hela publikens alla själsliga hålrum, åtminstone tillfälligt.

När han åter byter bort pianot och sången mot långa stycken vid mixerbordet känns de just så, långa. Normalt uppskattar jag fina melodier, musik som sköter sin egen talan. Men med Loney dear framför mig på scenen märker jag att jag blir lite frustrerad över att någon med en sådan pipa, en så harmonisk röst, låter själva sången vara sekundär.

Personligen föredrar jag Loney dear avskilt. Bara jag, hörlurar. En privat upplevelse som jag inte gärna delar med en publik.

Men hur känslosamt det än är med Loney dears melodiösa arrangemang så är det Love Antell som får håret på mina armar att resa sig när han sjunger "Flytta på molnen" och prickar tråden i ojämställdhetens nålsöga. Kanske känns det extra nära hos en småbarnsmorsa som mig med en uttalat feministisk partner som ändå kan behöva påminnas om att "Om du är med mig kan jag ta ratten medan du flätar hår".

*

MUSIK

Klubb Mono

Örebro konserthus, 3 februari

Loney Dear (Emil Svanängen)

Förakt Love Antell

Betyg: 3 av 5