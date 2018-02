Självklar Jill Johnson imponerade – men mer hade varit önskvärt

Musik

Conventum arena, 16/2 2018

Jill Johnson, That´s life

Antal stjärnor: 4

Några låtar in i Jill Johnsons hyllade show på Conventum slår det mig; jag minns bara vagt vilken musik mina föräldrar lyssnade till när jag växte upp, och som därmed präglade mitt eget musikaliska intresse. Rolling Stones, grekisk bouzouki och i tonåren en passiv överdos Terence Trent D’Arby finns där i arkivet - men det är högst oklart om det skulle bli en lyckad show av det urvalet.

Jill Johnsons tidiga influenser däremot bildar en högklassig föreställning. "That’s life" är en hyllning till uppväxten i Ängelholm, med vinylskivorna ständigt snurrande på föräldrarnas spelare. Och publiken kan skatta sig lycklig över den äldre generationen Johnsons musiksmak.

Jill bjuder på en smakfull cocktail av odödlig swing, klassisk motown och storslagna popballader i egna tappningar. Men Jill Johnson skulle inte vara Jill Johnson om showen inte också innehöll en dos country av hennes egen favoritartist Dolly Parton.

De varierande genrerna gör jämförelserna svåra, men den gemensamma nämnaren är sångerskans professionella självklarhet. Hon gör lika trovärdiga versioner av Partons "Here you come again" och Aretha Franklins "Chain of fools", som Frank Sinatras "Fly me to the moon" och Diana Ross "When you tell me that you love me".

Jill Johnson är inte ensam om att imponera i "That's life". Med på resan genom Sverige har sångerska ett 18 man starkt storband under ledning av kapellmästaren Stefan Brunzell, tv-känd från Allsång på Skansens. Spelglädjen går nästan att ta på när blåssektionen upprepade gånger lämnar sina stolar för att vara en del av ett lustfyllt scenframträdande.

Men det samspelta storbandet och den utmärkta repertoaren i all ära – det är Jill Johnson som glittrar ikapp med de olika broadwayklänningarna. Skånskan som gått från en initial tjänstgöring i schlagergenren för genombrottets skull, till att vara folkkär countryartist på sin egen veranda i Nashville, känns hemtam framför ett storband och till toner av en evergreen som "Mr Bojangles" och Stevie Wonders "For once in my life".

Johnson kan flera gånger under kvällen ta plats på ett podium mitt i publiken, upphöjd över åskådarna, utan att det slår över från majestätiskt till pretentiöst. Med ett leende självförtroende är Jill Johnson vän med sin publik och när hon från podiet sjunger sin egen, känslosamma "I will never let you know" ökar det på den närhet som texten kräver.

Det finns bara två invändningar mot showen - varav den första kanske snarare är ett erkännande:

Trots den tämligen påkostade föreställningen, med storband, en bildberättelse i bakgrunden och imponerande akrobatinslag, känns Jill själv nästan lite för magnifik för omgivningen. Känslan av att hon skulle behöva en scen i Las Vegas för att komma till sin fulla rätt är svår att skaka av sig.

Men framförallt är showen för kort. Flera av låtarna har snuttifierats i onöjdan och efter halvannan timme kommer finalen, Dionne Warwicks "Don´t make me over", som en abrupt och oönskad överraskning.

Jag hade velat ha mer av Jill Johnson. Mycket mer.