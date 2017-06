"Skam" loggar ut efter fyra säsonger

Tisdagen den 22 september 2015 klockan 14.32 publicerades ett klipp på internet där Eva, Jonas och Isak satt på en trappa på gymnasieskolan Hartvig Nissens gård och pratade om betyg. Förbi gick ett tjejgäng som tittade snett. Mindre än två timmar senare publicerade Eva ett kollage med bilder på Jonas på Instagram med texten "När @jonas9000 tagit min telefon".

Det var så den norska ungdomsserien "Skam" började. Över en miljon norrmän såg premiären, men efter fyra säsonger har serien fängslat fans över hela världen.

Vid det här laget är det svårt att ha missat berättelsen om Sana, Noora, Vilde, Isak och deras vänner. "Skam" har hyllats av kritikerna, samlat fans i diskussionsgrupper på Facebook och kallats för nyskapande och ett fenomen.

– Jag tycker nog "Skam" är unikt utifrån det jag sett i ungdomsdramatik. Det är en speciell ton och tilltal, manusförfattarna har gjort det både smart och med känsla. Listigt men aldrig på bekostnad av karaktärerna, säger Cilla Jackert, manusförfattaren bakom bland annat 00-talsserien "Spung", till TT.

Maria G Francke är kulturjournalist på Sydsvenskan och har analyserat varje klipp från säsong fyra. Hon tycker "Skam" är unikt då de har integrerat sociala medier i serien. Även om det har gjorts förut har det aldrig fått samma genomslag, enligt henne.

Cilla Jackert tror också att "Skam" har vunnit ny mark på den fronten.

– Det är tv-seriens tid, det går inte bara att kopiera något. Alla vill skapa något unikt. Men man har mycket att lära med sociala medier och att nå ut till ungdomar. Det tror jag man kan experimentera med. Hur man ska lansera har "Skam" revolutionerat väldigt mycket.

Innan "Skam" hade premiär reste produktionen runt i Norge och gjorde djupintervjuer med skolungdomar för att hitta den rätta tonen. Och det är just där som serien varit betydelsefull.- Ungdomskultur i allmänhet har uppgraderats de senaste åren. Genren ansågs inte så viktig. "Cirkeln"-böckerna är ett annat exempel, de är välgjorda, inkännande och lockade vuxna. Det gör något med genren. "Skam" är en del av det och har ökat intresset för ungdomskultur, säger Maria G Francke.Det håller Jackert med om.

– Jag tror "Skam" kommer att påverka inte bara ungdomsdramatiken utan även hur man får upp engagemanget för fiktionen. Serien har legat otroligt tätt med verkligheten, säger hon.Det sista avsnittet i den fjärde och avslutande säsongen av "Skam" visas på SVT Play från och med tisdag den 27 juni.

Fakta: Det här är "Skam" _ för er som missat

+ I "Skam" följer tittarna ett gäng tonåringar på gymnasieskolan Hartvig Nissen i Oslo. Varje säsong har en ny huvudrollfigur. Eva, Noora, Isak och Sana har alla stått i centrum men förutom dem ges även en inblick i deras vänners liv.

+ Serien är webbaserad och förs framåt med klipp, Instagraminlägg, Youtube-videos och chattar. Det mesta samlas på seriens nav, Skam.p3.no. Där publiceras formaten i realtid för att skapa en känsla av "här och nu".

+ "Skam" har vunnit flera priser på norska Gullruten, däribland årets innovation, bästa manus och bästa regi. Ungdomsdramat har även uppmärksammats i The Guardian och The New York Times.

+ Till hösten planeras en amerikansk version av serien som ska heta "Shame".+ Seriens skapare är Julie Andem.