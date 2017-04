Swedish Media festival - premiär för ny festival under Live at Heart

”Swedish Media Festival är en produkt som kommit av ett hålrum efter att filmfestivalen Guldklappan lades ner för ett drygt decennium sedan. Beställningsfilmsbranschen omsätter idag en stor summa pengar och filmen spelar en stor och viktig roll för näringslivet, det kan ibland vara lätt att förbise och därför vill vi återigen framhålla beställningsfilmen genom Swedish Media festival. ” säger Jan Svensson, tidigare ägare av produktionsbolaget TakeOff AB och en av initiativtagarna till festivalen, i ett pressmeddelande.

Genom Swedish Media festival (SMF) vill man återinföra traditionen att utse de bästa beställningsfilmerna i Sverige i ett tiotal klasser. Här ska bland annat bästa film för rekrytering, turism, informationsfilm och säkerhetsfilm utses.

I den särskilda klassen ”Rising star” tävlar produktioner som är producerade på eftergymnasiala utbildningar för att ge unga filmare chansen i tävlingen. Av samtliga vinnare kommer det även att utses en total vinnare som får ta emot priset Grand SMF Award som Sveriges bästa beställningsfilm.

"Det var ett självklart beslut att göra Swedish Media Festival en del av Live at Heart. Tävlingen kommer passa utmärkt in i den kreativa mötesplatsen som är Live at Heart. Med det här skapar vi möjligheter till än bättre möten mellan deltagare från Musik, film och andra typer av branscher. Nu hoppas vi att många anmäler sig så att vi får många bra möten och en spännande tävling.” säger Åke Lundström, vd på Live at Heart, i ett pressmeddelande.