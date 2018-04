Folkrace-satsningen 2018: Vad kostar det? Vad får jag? - Så funkar det

MittMedia är en lokaltidningskoncern med många tidningar/sajter i mellan- och norra Sverige. (HÄR kan du se alla som ingår i koncernen).

Alla livesändningar från folkracetävlingar, och alla reportage om folkrace, vi gör kommer att sändas på alla tidningar och sajter som ingår i MittMedia.

► SE KOMMANDE TÄVLING: Vi sänder live från Askersund 21 april

För att se våra sändningar och reportage behöver du vara Plus-kund. Det kostar 1:- att testa första månaden, och därefter kostar det 99:- i månaden. Man kan säga upp abonnemanget när som helst utan bindningstid.

När du är Plus-kund kan du alltså läsa/se ALLA reportage/livesändningar på ALLA sajter som ingår i MittMedia. Med andra ord kan du se folkrace på vilken av sajterna som helst, och även läsa alla plusartiklar m.m. på den lokaltidning där du bor.

För att det ska synas att det är folkrace som är anledningen till att du skaffat konto så är det bra (inte nödvändigt) att skaffa konto via en folkrace-artikel. Då syns det i systemet att folkrace lockar folk, och det är bra att visa såna siffror när det ska diskuteras om en fortsättning kommande år. (vilken av alla folkracesändningar eller reportage, och vilken av sajterna du loggar in via, spelar ingen roll).

Exempelvis skaffar du konto via den här artikeln: LIVE I ASKERSUND

Här är de planerade livesändningarna 2018:

17 mars: Västerås, Marsracet SE REPRIS & HÖJDPUNKTER HÄR!

21 april: Askersund (Se tävlingen här)

5 maj: Årsunda

10 maj: Kvällstävlingen, Borlänge

19 maj: X-cupen, Ljusdal (inte superspikat, men troligen)

27 maj: Gestrikefestivalen, Storvik

3 juni: Östersund

6 juni: Hällefors

17 juni: Söderhamn, Hälsingecupen

8 juli: Krokom

28 juli: Fredriksberg

12 augusti: Ö-vik

19 augusti: Årsunda, Lumekfestivalen

26 augusti: Ljusdal

9 september: Lagtävlingen, Borlänge

15 september: Hedemora

29 september: X-cupfinal, Storvik

20 oktober: Fläskracet, Falun

10 november: Skinkracet, Borlänge

(Vissa av tävlingarna är två- eller tredagar. Vi kommer garanterat sända finaldagen, och i vissa fall kanske fler dagar).